RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Un bel ricordo al Tardini, diretta gol live score (oggi 27 settembre 2023)

RISULTATI SERIE B: IL RICORDO

Parlando dei risultati di Serie B abbiamo visto che il big match di questa settima giornata è Parma Bari: dunque, possiamo ricordare che queste due squadre si ritrovano in cadetteria non per la prima volta (è stato così anche nella passata stagione), ma il ricordo felice che le accomuna è quello della stagione 2008-2009. Era un anno in cui il Parma, dopo 18 campionati consecutivi in Serie A e le vittorie in Europa e sul suolo nazionale, era retrocesso; la squadra era stata affidata a Gigi Cagni, che però dopo soli sei turni aveva lasciato il comando a Francesco Guidolin.

Il Bari invece era quello di Antonio Conte, reduce da un breve periodo all’Arezzo culminato con la retrocessione in Serie C, che aveva aperto la sua carriera di allenatore. I galletti erano stati trascinati da Paulo Vitor Barreto (23 gol), i ducali dalle 12 reti a testa di Cristiano Lucarelli e Alberto Paloschi: alla fine 80 punti per il Bari e 76 per il Parma, primo e secondo in classifica con la promozione diretta. In Serie A attraverso i playoff era poi salito il Livorno, già terzo al termine della stagione regolare; oggi gli amaranto sono in Serie D, Parma e Bari si sfidano questa sera nei risultati di Serie B e sperano chiaramente in un epilogo molto simile, ma ce lo diranno i campi… (agg. di Claudio Franceschini)

I POSTICIPI!

Saremo in campo tra poco, alle ore 20:30 di mercoledì 27 settembre, per un nuovo capitolo dedicato ai risultati di Serie B: vanno in scena le tre partite che valgono come posticipi della settima giornata. Catanzaro Cittadella, Como Sampdoria e Parma Bari: queste le tre sfide che daranno una nuova definizione alla classifica del campionato cadetto, già mossa con le sette partite che sono andate in scena ieri. Naturalmente il big match è Parma Bari, con la capolista che prova l’allungo contro quella che almeno sulla carta è una rivale diretta per la promozione; poi attenzione anche alla presenza in campo di Catanzaro e Sampdoria, sia pure per motivi diversi.

I calabresi infatti sono partiti con ambizioni accertate ma forse non ci si poteva immaginare che avessero 11 punti con un grande percorso, sia pure inframmezzato dallo 0-5 interno incassato dal Parma; per contro la Sampdoria, candidata a salire immediatamente in Serie A, sta faticando e ha già perso tre partite. Vedremo tra poco cosa ci diranno i risultati di Serie B per questi posticipi della settima giornata, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dai tre campi coinvolti.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque in attesa che i risultati di Serie B per questa sera completino il quadro della settima giornata. Questo è già il secondo turno infrasettimanale di un campionato che però ha “lasciato indietro” alcune squadre, su tutte Brescia e Lecco che come noto hanno iniziato in ritardo, e ora dovranno recuperare alcune partite come ovviamente le squadre contro cui avrebbero dovuto giocare. I riflettori per il momento vanno sul Parma: la squadra di Fabio Pecchia è riuscita a mettersi al primo posto della classifica ed è ancora imbattuta, grande dimostrazione di forza a Catanzaro mentre nel fine settimana la sensazione è che si sia persa un’occasione per allungare.

Tuttavia il pareggio contro la Sampdoria è da considerarsi un risultato positivo, per quanto il Parma non abbia pienamente approfittato delle difficoltà dei blucerchiati; sulla squadra di Andrea Pirlo si dovrebbe aprire un capitolo a parte, sicuramente la rosa è costruita per la risalita in Serie A ma ci sono comunque dei punti di domanda aperti, e la classifica (5 punti sul campo, 3 “reali”) confermano come la Sampdoria debba ancora trovarsi pienamente. Poi, tutto sommato, le cose potrebbero andare come 12 anni fa ma ce lo dovranno dire via via i risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 7^ GIORNATA

Ore 20:30 Catanzaro Cittadella

Ore 20:30 Como Sampdoria

Ore 20:30 Parma Bari

CLASSIFICA SERIE B

Parma 14

Venezia 12

Modena, Catanzaro 11

Palermo, Como 10

Sudtirol 9

Cosenza, Bari, Cittadella 8

Brescia, Cremonese, Pisa 7

Reggiana 6

Ascoli 4

Sampdoria (-2) 3

Ternana 2

Lecco, Spezia, Feralpisalò 1











