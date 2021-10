Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 9^ giornata (23 ottobre)

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI!

Dopo il primo anticipo giocato già ieri sera tra Alessandria e Crotone, i risultati Serie B per la nona giornata del campionato cadetto entreranno decisamente nel vivo oggi, sabato 23 ottobre 2021: ci attendono infatti ben sei partite che daranno un volto molto più chiaro a una classifica che poi diventerà completa con i tre posticipi della domenica, per dare spazio in seguito al turno infrasettimanale che ci terrà compagnia tra mercoledì e giovedì prossimi.

In questo momento sarebbe tuttavia inutile correre così in avanti, è meglio presentare invece le sei partite in programma oggi per i risultati Serie B. Si comincerà con quattro partite nell’ormai canonico appuntamento delle ore 14.00: saranno Benevento Cosenza, Lecce Perugia, Monza Cittadella e Ternana Vicenza. A seguire, il primo posticipo sarà alle ore 16.15 Frosinone Ascoli, infine la chiusura del sabato di Serie B sarà alle ore 18.30 con il derby lombardo Brescia Cremonese.

RISULTATI SERIE B: IL DERBY LOMBARDO

Vogliamo parlare più nello specifico allora proprio di Brescia Cremonese, perché il derby lombardo di stasera sarà anche la partita di maggiore spicco tra i risultati Serie B, dal momento che parliamo di una sfida di alta classifica. La Cremonese ci arriva infatti con un eccellente secondo posto a quota 16, mentre il Brescia è appena due lunghezze dietro, al quarto posto con 14 punti e naturalmente l’obiettivo del sorpasso, facendo magari affidamento sul fattore campo oggi allo stadio Rigamonti.

La scorsa giornata aveva segnato un rallentamento generalizzato nelle prime posizioni della classifica, di cui aveva fatto le spese più di altre proprio il Brescia, uscito sconfitto dalla trasferta di Perugia sabato scorso. Nelle prime posizioni d’altronde non aveva vinto praticamente nessuno e pure la Cremonese si era adeguata all’andamento lento, pareggiando il posticipo della domenica contro il Benevento. La situazione delle due squadre lombarde è comunque positiva, ma oggi il derby chi lancerà?

RISULTATI SERIE B, 9^ GIORNATA

Ore 14.00

Benevento Cosenza

Lecce Perugia

Monza Cittadella

Ternana Vicenza

Ore 16.15

Frosinone Ascoli

Ore 18.30

Brescia Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 19

Cremonese 16

Lecce 15

Brescia, Ascoli 14

Benevento, Perugia, Reggina, Cittadella 13

Frosinone, Cosenza 11

Parma, Monza, Ternana 10

Spal, Como 9

Crotone, Alessandria 7

Vicenza 3

Pordenone 1



