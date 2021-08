Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score anticipi 1^ giornata

RISULTATI SERIE B: ALTRI DUE ANTICIPI!

I risultati Serie B, dopo il primissimo assaggio con l’anticipo di ieri Frosinone Parma, saranno protagonisti oggi, sabato 21 agosto 2021, con altri due anticipi della prima giornata che apre l’intero campionato di Serie B 2021-2022 e che culminerà domani con il grosso degli incontri in programma – ben sette. Comincia dunque un lungo e affascinante cammino che ci terrà compagnia fino a maggio dell’anno prossimo, come sempre a caccia delle tre promozioni nella massima serie e per evitare invece le quattro retrocessioni nella Serie C.

Si riparte con molte novità e alcune certezze, siamo in attesa anche della prima classifica, sia pure molto parziale, di quella vera e propria maratona calcistica che ogni anno è il campionato di Serie B. Annotiamo che, essendo ancora agosto, si gioca solo in due fasce orarie tra il tardo pomeriggio e la prima serata: in totale avremo due partite oggi, mentre domani saranno ben sette gli incontri e lunedì non avremo il posticipo. Fin qui dunque abbiamo visto alcune indicazioni generali, ma naturalmente adesso dobbiamo scoprire quali saranno gli anticipi di oggi.

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora senza indugio finalmente a presentare le due partite che oggi ci daranno i risultati Serie B per la prima giornata del nuovo campionato. Alle ore 18.00 ecco Pordenone Perugia, mentre alle ore 20.30 sarà la volta del derby veneto Cittadella Vicenza. In Friuli nel pomeriggio si affronteranno il Pordenone, che negli ultimi anni si è ormai consolidato come una buona realtà del campionato di Serie B, e il Perugia che dalla sua avrebbe un blasone certamente maggiore, ma che è reduce da una stagione in Serie C e deve dunque riconsolidarsi in Serie B per evitare altre pericolose scivolate. Il derby veneto invece attirerà in modo particolare la nostra attenzione su una splendida realtà come il Cittadella, da diversi anni presenza fissa nei playoff promozione, che comincerà il proprio cammino contro un Vicenza che cerca invece un campionato tranquillo e magari anche qualcosina in più…

RISULTATI SERIE B, 1^ GIORNATA

Ore 18.00

Pordenone Perugia

Ore 20.30

Cittadella Vicenza



