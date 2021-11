Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi, 14^ giornata

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: AL VIA GLI ANTICIPI

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie B in questo venerdi 26 novembre 2021: il secondo campionato nazionale torna di scena e per questa giornata riservata agli anticipi della 14^ giornata del turno di andata ecco che ci propone due match davvero imperdibili. Il programma certo non dei più impegnativi e al solito sarà la giornata di sabato la “più corposa” (pur tenuto conto che la cadetteria la prossima settimana vivrà un brillante turno infrasettimanale): pure saranno sfide capaci di tenerci col fiato sospeso.

Guardando subito al calendario ufficiale ecco che in questa 14^ giornata di Serie B il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 18.00, quando allo Scida saranno riflettori puntati sull’incontro tra Crotone e Vicenza, classico match che pure suona già per la salvezza. Solo alle ore 20.30 invece al Via del Mare avrà inizio la sfida tra Lecce e Ternana, scontro che pure vede i giallorossi netti favoriti, nonostante il magro pareggio recuperato solo pochi giorni fa contro il Frosinone.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via a questo venerdi tutto dedicato ai risultati della Serie B, pure ci pare doveroso dare un occhio anche alla classifica, così come ci si presenta alla vigilia della 14^ giornata della cadetteria. Va dunque riportato della bella lotta al vertice che al momento vede coinvolti Brescia, Pisa e Lecce, con la leonessa che pure campeggia con ben 27 punti e due di vantaggio sulla squadra toscana, che pure si è ben riscattata dopo lo scivolone corso pochi giorni fa contro il Cittadella. Alle spalle delle prime tre è poi lotta aperta per la zona play off: di fatto contiamo ben nove club raccolti in appena tre punti, dal Frosinone, quarto e con 22 punti all’attivo fino al Como, che dopo la sconfitta con Monza è solo 12^ e con 19 punti all’attivo.

Sempre più interessante poi la situazione anche nelle zone più basse della graduatoria della cadetteria, oltre a Parma e Cosenza, 14^ e 15^ con 17 e 15 punti a testa, ecco che al momento soffrono in zona play out Spal e Alessandria, che pure hanno un buon distacco da coloro che invece rischiano grosso. Agli ultimi grandi ecco Crotone e Vicenza, oggi protagonisti in campo, come pure il Pordenone che ancora è a caccia del primo successo in campionato.

RISULTATI SERIE B

Ore 18.00 Crotone-Vicenza

Ore 20.30 Lecce-Ternana

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 27

Lecce 24

Pisa, Frosinone, Cremonese, Reggina 22

Ascoli, Monza 21

Perugia, Cittadella 20

Benevento, Como 19

Ternana, Parma 17

Cosenza 15

Spal 14

Alessandria 11

Crotone 8

Vicenza 4

Pordenone 3



