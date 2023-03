Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (28^ giornata)

RISULTATI SERIE B: DUE ANTICIPI OGGI!

Sono soltanto due le partite che sabato 4 marzo ci faranno compagnia con i risultati di Serie B: si giocano per la 28^ giornata e sono Pisa Palermo, in programma alle ore 14:00, e Reggina Parma che prenderà il via alle ore 16:15. Due partite perché siamo reduci da un turno infrasettimanale; queste quattro squadre sono state impegnate il martedì e tornano in campo con sentimenti diversi. Sicuramente la Reggina deve dare risposte importanti: al 90’ stava vincendo il derby contro il Cosenza ma incredibilmente si è fatta rimontare in pochi minuti e ha perso.

L’inizio di 2023 continua a essere nero per gli amaranto, che adesso rischiano davvero di perdere anche la posizione nella semifinale playoff dopo aver corso a lungo per la promozione diretta; la partita del Granillo contro il Parma dovrà essere il trampolino di lancio per ripartire, ma attenzione perché i ducali arrivano dalla sconfitta interna contro il Pisa e dunque vanno allo stesso modo a caccia di riscatto. Scopriremo tutto tra poco quando per i risultati di Serie B si comincerà a giocare, non vediamo l’ora di scendere in campo con le squadre protagoniste…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati di Serie B. Sarà un sabato poco intenso a differenza di quanto siamo abituati a vedere, ma non per questo meno interessante. Abbiamo parlato della Reggina: Pippo Inzaghi deve trovare un modo per uscire dalla crisi che ha colpito la sua squadra, che nella prima parte di stagione viaggiava di fatto sugli stessi ritmi del Frosinone capolista ma poi ha improvvisamente smarrito la via. Il modo in cui gli amaranto hanno perso il derby del San Vito è incredibile: i due gol subiti nello spazio di pochi secondi sono peraltro stati identici.

Due cross nel cuore dell’area che Nasti ha aggredito con il sangue agli occhi arrivando prima dei difensori. La Reggina sa bene che ora si entra in un periodo decisivo: battere il Parma diventa un obbligo perché la classifica non concede troppi spazi, la qualificazione diretta alla semifinale playoff è a rischio ma continuando di questo passo i calabresi potrebbero addirittura perdere la post season, perché alle spalle stanno arrivando avversarie agguerrite che hanno iniziato a marciare. Vedremo allora cosa succederà in campo, tra poco sarà il momento di lasciar parlare le gare dei risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: ANTICIPI 28^ GIORNATA

ore 14:00 Pisa Palermo

ore 16:15 Reggina Parma

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 55

Genoa (-1) 46

Bari 43

Reggina 42

Pisa, Sudtirol 41

Parma, Cagliari, Palermo 37

Modena, Ternana 35

Ascoli, Cittadella 33

Como 31

Perugia, Venezia 29

Benevento 27

Cosenza 26

Spal, Brescia 25











