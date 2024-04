Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (34^ giornata, oggi 20 aprile 2024)

RISULTATI SERIE B: SI COMPLETA LA 34^ GIORNATA!

Eccoci ad un nuovo, intenso appuntamento con i risultati di Serie B. Abbiamo assistito ieri ai due anticipi, sabato 20 aprile il quadro della 34^ giornata si completa perché saranno otto le partite in programma oggi. Quattro di queste si giocano alle ore 14:00, le altre quattro vanno in scena alle ore 16:15, possiamo sicuramente dire che il clou sia rappresentato da Catanzaro Cremonese ma gli altri sette campi forniranno indicazioni fondamentali circa la classifica, perché a questo punto mancano solo cinque turni al termine della stagione regolare e iniziano a esserci molti meno margini per sistemare le cose e rincorrere i vari obiettivi.

Se dunque la Cremonese cerca la rincorsa alla promozione diretta, il Como va a caccia di una vittoria per blindare la sua seconda posizione: i lariani fanno visita alla Feralpisalò, una squadra che può ancora salvarsi senza passare dai playout e che dunque è affamata di punti, cosa che rende la trasferta del Como decisamente complicata. A credere nella Serie A è anche il Venezia, che invece va a Lecco: i bluceleste sono ultimi in classifica ma arrivano dalla preziosissima vittoria contro la Reggiana, con la quale si sono rimessi a caccia dello spareggio. Tra poco i risultati di Serie B ci diranno cosa succederà sui campi e come cambierà la classifica…

RISULTATI SERIE B: CHE LOTTA PER I PLAYOFF!

Lo scenario di questo sabato per i risultati di Serie B è assolutamente intrigante: anche la corsa ai playoff non va assolutamente sottovaluta, per esempio la Sampdoria va a caccia di riscatto immediato perché deve blindare il suo ottavo posto, ma affronta in trasferta il derby ligure contro uno Spezia scivolato nuovamente in zona playout dopo aver perso a Parma, e dunque sarà una sfida regionale davvero infiammata con due squadre a caccia di punti. La Sampdoria deve guardarsi dagli assalti di Pisa e Cittadella, con i veneti che dopo una crisi profonda sono tornati a muovere la classifica: oggi sono al Druso, contro un Sudtirol che può operare il sorpasso.

Il Pisa invece se la vede fuori casa contro il Bari, che sta vivendo un incubo: i galletti infatti a oggi dovrebbero giocare lo spareggio per non retrocedere, le ambizioni estive parlavano di promozione e dunque il rischio di ripetere la parabola discendente di Benevento e Spal, riferimento allo scorso anno, è del tutto concreto. Ora però non resta che leggere insieme il programma dei risultati di Serie B e la classifica del campionato cadetto, poi sarà già il tempo di dare il via alle prime quattro partite che ci terranno compagnia in questa 34^ giornata.

RISULTATI SERIE B: 34^ GIORNATA

Ore 14:00 Ascoli Modena

Ore 14:00 Bari Pisa

Ore 14:00 Brescia Ternana

Ore 14:00 Feralpisalò Como

Ore 16:15 Catanzaro Cremonese

Ore 16:15 Lecco Venezia

Ore 16:15 Spezia Sampdoria

Ore 16:15 Sudtirol Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Parma 69

Como 64

Venezia 61

Cremonese 59

Catanzaro 55

Palermo 51

Brescia 45

Sampdoria (-2) 44

Pisa, Cittadella 43

Sudtirol 42

Reggiana 40

Modena 39

Ternana, Cosenza 36

Spezia, Bari 35

Ascoli 33

Feralpisalò 31

Lecco 26











