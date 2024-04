RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Cosa attenderci al Mapei Stadium? Diretta gol live score (oggi 19 aprile 2024)

RISULTATI SERIE B: L’ALTRA PARTITA

Eccoci adesso a parlare in maggiore dettaglio anche di Reggiana Cosenza, che è naturalmente la seconda partita del venerdì per i risultati di Serie B. Qui non ci sono orizzonti di gloria, ma comunque si lotta ancora per obiettivi di fondamentale importanza: i padroni di casa della Reggiana sono ancora per così dire in mezzo al guado, perché con 40 punti sono ancora in corsa per un posto ai playoff ma d’altro canto non sono ancora certi della salvezza, a maggior ragione dopo la dolorosa sconfitta di settimana scorsa sul campo del fanalino di coda Lecco.

Servirebbe allora vincere in questo turno abbastanza favorevole per rilanciare le ambizioni più positive della Reggiana, ma dall’altra parte ha intenzioni ben diverse il Cosenza, che sta lottando duramente per mantenere la categoria, possibilmente senza passare attraverso i playout. I calabresi hanno 36 punti, quindi non sono molto dietro rispetto alla Reggiana dopo il pareggio contro il Palermo di settimana scorsa, però hanno solamente una lunghezza di vantaggio sugli spareggi e tre sulla retrocessione immediata, quindi la situazione è a dir poco delicatissima per il Cosenza… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI ANTICIPI DI OGGI!

Sempre più nel vivo del finale di stagione, i risultati Serie B ci faranno compagnia già dalla sera di oggi, venerdì 19 aprile 2024, dal momento che la trentaquattresima giornata del campionato cadetto ci proporrà ben due anticipi per aprire il quindicesimo turno del girone di ritorno, che poi avrà le altre otto partite in programma tutte domani pomeriggio, quindi lasciando poi vuota la domenica. Mancano cinque giornate alla fine della stagione regolare e quindi i punti in palio per la classifica di Serie B sono sempre più pesanti.

Andiamo allora a scoprire subito che cosa ci attenderà in un entusiasmante venerdì sera in compagnia dei risultati Serie B, che si apriranno per la trentaquattresima giornata già oggi alle ore 20.30 con un doppio appuntamento in contemporanea: si tratterà di Palermo Parma e Reggiana Cosenza, con la partita nel capoluogo siciliano che naturalmente attirerà l’attenzione di gran parte dei tifosi e degli appassionati di calcio, ma senza dimenticare che a Reggio Emilia ci saranno punti fondamentali in palio per le ambizioni dei padroni di casa emiliani e degli ospiti calabresi.

RISULTATI SERIE B: LA GRANDE SFIDA ALLO STADIO BARBERA

Dato quindi atto dell’importanza di entrambi gli anticipi odierni, non si può tuttavia negare il fatto che Palermo Parma avrà un fascino particolare per i risultati Serie B, sia per il blasone di entrambe le piazze sia per il loro attuale valore tecnico. Il Palermo arriva da un pareggio a Cosenza, il cambio di guida tecnica che ha portato in panchina Michele Mignani sembra essere già finalizzato ai playoff, dove la presenza dei rosanero siciliani appare praticamente certa. Nelle ultime giornate della stagione regolare si andrà a caccia della migliore posizione possibile, poi negli spareggi il Palermo si giocherà il grande obiettivo stagionale.

Il Parma invece vuole chiudere la pratica molto prima: la capolista emiliana arriva dalla vittoria contro lo Spezia nella scorsa giornata, che ha portato gli uomini di Fabio Pecchia a quota 69 punti nella classifica di Serie B e soprattutto a un vantaggio di ben dieci lunghezze sul terzo posto, che è il dato fondamentale nella corsa verso la promozione. Naturalmente la trasferta a Palermo è uno degli scogli potenzialmente più pericolosi nel finale di stagione per il Parma, se lo superasse bene si avvicinerebbe in maniera sensibile il traguardo della promozione diretta…

RISULTATI SERIE B: ECCO I DUE ANTICIPI DELLA 34^ GIORNATA

ore 20.30

Palermo Parma

Reggiana Cosenza

CLASSIFICA SERIE B

Parma 69

Como 64

Venezia 61

Cremonese 59

Catanzaro 55

Palermo 51

Brescia 45

Sampdoria (-2) 44

Pisa, Cittadella 43

Sudtirol 42

Reggiana 40

Modena 39

Ternana, Cosenza 36

Spezia, Bari 35

Ascoli 33

Feralpisalò 31

Lecco 26











