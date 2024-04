Risultati Serie B, classifica/ Si scende in campo! Diretta gol live score (oggi 13 aprile 2024)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA!

Finalmente possiamo accomodarci e seguire i risultati di Serie B, che ci faranno compagnia oggi pomeriggio. Il Parma rischia davvero qualcosa? Forse no, ma i ducali devono comunque stare attenti perché il loro vantaggio inizia ad assottigliarsi: dopo aver perso in casa contro il Catanzaro, la prima in classifica ha pareggiato sul campo del Sudtirol e ad approfittarne è stato soprattutto il Como, che si è portato a 5 punti. La corsa del Parma è ovviamente sulla terza della graduatoria che è la Cremonese, tornata a vincere a Bari: adesso i grigiorossi sono a -7.

Il Venezia naturalmente non si può considerare tagliato fuori, anche se forse per la promozione diretta in senso assoluto e non nei confronti della squadra di Fabio Pecchia; il Parma comunque è chiamato a tornare alla vittoria contro lo Spezia, ma i liguri sono in serie positiva e vogliono fare un ultimo sforzo per prendersi la salvezza, dunque non sarà facile e i ducali, vicini allo striscione del traguardo, potrebbero sentire la pressione anche ricordando che si tratta di riscattare le ultime due stagioni parecchio deludenti. Adesso però mettiamoci comodi e stiamo a vedere come andrà: per i risultati di Serie B si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

PER LA SALVEZZA

Parlando ancora dei risultati di Serie B, in vista delle partite imminenti per questa 33^ giornata, possiamo affrontare ovviamente il tema della corsa alla salvezza, che si sta facendo davvero intrigante a sei turni dal termine. Quasi spacciato il Lecco: la cifra da raggiungere per ottenere sia il playout che la salvezza diretta è di 35 punti, i bluceleste sono a 23 e dunque ne dovrebbero recuperare 12 anche ammettendo che Spezia, Cosenza e Bari non facciano più punti da qui al termine del campionato. Restano allora due posizioni per la retrocessione in Serie C, e qui il discorso si fa tremendamente complesso: le tre di cui sopra hanno appena tre lunghezze di vantaggio sull’Ascoli attualmente terzultimo, il rischio è concreto anche per loro per non parlare della Ternana che di punti ne ha 33.

Di fatto nessuna delle squadre coinvolte nella salvezza ha una partita troppo abbordabile oggi: anche la Feralpisalò, attualmente penultima, gioca a Pisa e rischia tanto. Insomma i risultati di Serie B di oggi potrebbero definire ancor più questo discorso legato alla corsa per rimanere nel campionato cadetto, come sempre saranno i campi a dirci come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

LE PRIME TRE GIOCANO IN CASA!

I risultati di Serie B ci accompagnano, oggi sabato 13 aprile, nelle otto partite che si giocano per la 33^ giornata: un turno importante e che potrebbe confermare o stravolgere le varie zone della classifica in cui si lotta per gli obiettivi. Solito inizio alle ore 14:00, poi tre gare alle ore 16:15, il primo dato interessante riguarda il fatto che le prime tre, vale a dire Parma, Como e Cremonese, giocano in casa contro squadre dalla classifica diversa, ma sarà così anche per il Venezia (domani) che sulla carta ha l’impegno più difficile visto che ospita il Brescia, tornato stabilmente in zona playoff.

Per il resto chiaramente ci saranno altre partite che per i risultati di Serie B saranno fondamentali: la Sampdoria, fermatasi dopo quattro vittorie consecutive, vuole blindare la post season e ospita il Sudtirol che deve pensare a salvarsi, i playoff li vuole anche il Cittadella che è tornato a vincere dopo una vita e ora se la vede con un Ascoli che rischia di andare a fondo, le flebili speranze del Lecco passano dalla sfida interna a una Reggiana che sogna la Top 8. Tra poco i risultati di Serie B torneranno a farci compagnia sul serio e scopriremo come andranno le cose sui vari campi…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Pronti a vivere questo intenso sabato dedicato ai risultati di Serie B, facciamo allora un breve recap di quanto sta succedendo nella corsa alla promozione diretta: il Parma ha fatto appena un punto nelle ultime due partite, ma non ha pagato troppo dazio perché aveva comunque un margine utile sulla concorrenza e comunque anche altre squadre stanno rallentando. Il Como ha conservato il suo secondo posto difendendolo dagli assalti della Cremonese, che dopo aver perso due partite è tornata a vincere e si è così ripresa la sua terza posizione.

Non molla il Venezia i cui punti da recuperare al Como sono 4, dunque un margine assolutamente assorbibile, mentre il ko subito in casa dal Como ha spezzato le grandi speranze del Catanzaro, che a questo punto si dovrà accontentare di passare dai playoff dove però sarà una mina vagante per tutti. Oggi, come già detto, le prime tre della classifica affrontano in casa le loro partite valide per i risultati di Serie B: sulla carta ci aspettiamo tre vittorie anche considerate le avversarie, la realtà dei campi invece potrebbe raccontarci una storia diversa…

RISULTATI SERIE B: 33^ GIORNATA

Ore 14:00 Cittadella Ascoli 0-0

Ore 14:00 Como Bari 0-0

Ore 14:00 Cremonese Ternana 0-0

Ore 14:00 Pisa Feralpisalò 0-0

Ore 14:00 Sampdoria Sudtirol 0-0

Ore 16:15 Cosenza Palermo

Ore 16:15 Lecco Reggiana

Ore 16:15 Parma Spezia

CLASSIFICA SERIE B

Parma 66

Como 61

Cremonese 59

Venezia 58

Catanzaro 55

Palermo 50

Brescia 55

Sampdoria (-2) 45

Cittadella 42

Pisa, Reggiana 40

Sudtirol, Modena 39

Spezia, Cosenza, Bari 35

Ternana 33

Ascoli 32

Feralpisalò 31

Lecco 23











