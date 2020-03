Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score dei match per la 28^ giornata

Il secondo campionato nazionale è oggi sotto ai riflettori: oggi, sabato 7 marzo 2020 infatti otterremo i primi risultati della Serie B per la 28^ giornata e certo siamo davvero impazienti di dare la parola al campo, per un turno di campionato ben particolare. Su indicazione del Governo italiano, che ha varato nuove norme estese a tutto il territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza Coronavirus infatti tutte le sfide e dunque pure quelle previste oggi per il secondo campionato italiano, saranno da disputare a porte chiuse. Ci attende dunque un fine settimana ben particolare, che pure giunge dopo un altrettanto particolare turno infrasettimanale che abbiamo vissuto solo pochi giorni fa, e che ci ha riservato verdetti davvero interessanti, che hanno ben modificato anche la graduatoria del campionato, dove pure sempre svetta il Benevento di Inzaghi.

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

Non ci resta quindi che andare a controllare da vicino quali saranno i match e dunque i risultati della Serie B che otterremo in questo sabato, tenuto però conto che ci si prospetta un programma appena insolito. Oggi infatti si scenderà in campo già alle ore 14.30 con la sfida tra Cittadella e Pordenone, a cui la squadra granata approda dopo l’ottimo successo rimediato solo pochi giorni fa contro il Cosenza, sempre più in crisi. Saranno invece previste alle ore 15.00, usuale orario per la Serie B, gli altri incontri della 28^ giornata e dunque Empoli-Trapani e Frosinone-Cremonese, come pure Perugia-Salernitana, incontro a cui i granata arriveranno dopo il successo ottenuto sul Venezia. Sempre alle ore 15.00 avrà poi inizio l’incontro decisivo per i veneti tra Venezia e Crotone: si dovrà attendere invece le ore 18.00 per il tanto atteso derby toscano tra Pisa e Livorno, da cui i nerazzurri sperano di ripartire dopo il passo falso compiuto contro il Crotone, solo pochi giorni fa.

RISULTATI SERIE B

Ore 14:30 Cittadella-Pordenone

Ore 15:00 Empoli-Trapani

Ore 15:00 Frosinone-Cremonese

Ore 15:00 Perugia-Salernitana

Ore 15:00 Venezia-Crotone

Ore 18:00 Pisa-Livorno

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 66

Frosinone 47

Crotone 46

Cittadella 43

Salernitana, Pordenone 42

Spezia 41

Empoli 39

Chievo 37

Entella, Pescara 35

Pisa, Perugia, Juve Stabia 33

Venezia 32

Ascoli 31

Cremonese 27

Cosenza, Trapani 24

Livorno 18



