RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ L’esordio dei Leoni, diretta gol live score (1^ giornata, 20 agosto 2023)

RISULTATI SERIE B: L’ESORDIO ASSOLUTO

Abbiamo già visto che i risultati di Serie B ci faranno vivere questa sera l’esordio assoluto della Feralpisalò nel campionato cadetto. L’obiettivo dichiarato dei Leoni del Garda resta la salvezza, ma si guarda anche ai precedenti di squadre che alla prima partecipazione di sempre in Serie B sono riuscite a fare molto meglio. Nel 2015 il Benevento aveva addirittura ottenuto una doppia promozione, volando in Serie A attraverso i playoff; tornato nel massimo campionato anche nel 2020, il club sannita è poi retrocesso lo scorso maggio e dunque dovrà ripartire dalla terza divisione, ma intanto questi otto anni sono stati davvero gloriosi e hanno segnato un’epoca.

Più recente ancora il caso del Sudtirol, che l’anno scorso si è affacciato per la prima volta ai risultati di Serie B: partiti malissimo, gli altoatesini hanno cambiato allenatore e con Pierpaolo Bisoli si sono spinti addirittura ai playoff, conquistato la semifinale e venendo eliminati dal Bari solo per questione di dettagli. Tutti davano il Sudtirol per retrocesso, e non sono pochi coloro che dicono oggi che sia questo il destino che attende la Feralpisalò; il campo ci dirà cosa succederà, chiaramente a cominciare da questo attesissimo esordio che avviene in casa di una società storica come il Parma. (agg. di Claudio Franceschini)

PROSEGUE LA PRIMA GIORNATA!

I risultati di Serie B ci faranno vivere, domenica 20 agosto, la prosecuzione e conclusione della prima giornata: questa volta si parte alle ore 18:00 con Sudtirol Spezia, mentre le tre partite che porranno termine al primo turno del nuovo campionato cadetto si giocheranno alle ore 20:30 e, nello specifico, saranno Cittadella Reggiana, Parma Feralpisalò e Venezia Como. Ricordiamo che i risultati di Serie B non saranno comunque completi: c’è ancora una X nell’elenco delle squadre partecipanti perché bisogna ancora capire chi prenderà il posto della Reggiana e, tanto per non farsi mancare alcunchè, sono state rinviate le prime partite del Lecco, formalmente riammesso.

La posizione della squadra bluceleste è ancora in bilico? Purtroppo negli ultimi anni non è una novità che il campionato di Serie B non sia definito nemmeno dopo essere partito; per il momento dunque le gare per giornata saranno otto, ma entro fine agosto si dovrebbe riuscire a regolarizzare il tutto – come, resta da vedere – e dunque finalmente potremo vivere in pieno questi risultati di Serie B, un torneo quest’anno molto interessante anche per la presenza di alcune squadre come Sampdoria e Reggiana che certamente nobiliteranno il campionato. Poi, il campo fornirà le sue risposte…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Cosa aspettarci quindi da questa domenica dedicata ai risultati di Serie B? Sicuramente c’è molta attesa per Parma Feralpisalò, perché per i Leoni del Garda questo sarà il primo, storico campionato cadetto e il traguardo ideale ovviamente sarebbe replicare quanto fatto da altre esordienti assolute in epoca recente (dal Benevento al Sudtirol), nella consapevolezza ovvia che il punto sia quello di ottenere la salvezza il prima possibile. Per il Parma sarà il terzo tentativo consecutivo di promozione e ritorno in Serie A: la squadra ducale è nuovamente affidata a Fabio Pecchia, che sa bene di avere questa asticella da superare.

Per il resto, avremo il ritorno della Reggiana dopo due stagioni: un altro campione del mondo 2006 onorerà i risultati di Serie B e si tratta di Alessandro Nesta, che troverà come ex compagno di quell’avventura Andrea Pirlo mentre gli altri non ci sono più. Il Sudtirol è nuovamente pronto a stupire: dopo aver timbrato la semifinale playoff da neopromossa assoluta, la squadra altoatesina dovrà chiaramente ripetersi e magari fare meglio, anche qui comunque il primo obiettivo da centrare è quello della permanenza in Serie B e poi si vedrà…

RISULTATI SERIE B: 1^ GIORNATA

Ore 18:00 Sudtirol Spezia

Ore 20:30 Cittadella Reggiana

Ore 20:30 Parma Feralpisalò

Ore 20:30 Venezia Como

CLASSIFICA SERIE B

Cosenza 3

Sampdoria (-2), Bari, Catanzaro, Cremonese, Palermo 1

Cittadella, Como, Feralpisalò, Lecco, Modena, Parma, Pisa, Reggiana, Spezia, Sudtirol, Venezia, Ternana, Ascoli 0











