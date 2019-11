Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (10 novembre)

Oggi, domenica 10 novembre 2019, si completerà il quadro dei risultati Serie B per quanto riguarda la dodicesima giornata del campionato cadetto 2019-2020. Infatti, alla vigilia della sosta, non ci saranno posticipi al lunedì sera, di conseguenza dopo l’anticipo del venerdì sera e le sei partite andate in scena ieri, ecco che oggi avremo gli ultimi tre incontri per completare il quadro dei risultati Serie B e darci la classifica completa dopo queste prime dodici giornate, una fetta ormai significativa del torneo cadetto. Il calendario sarà quello tradizionale, con due partite nella fascia pomeridiana e un posticipo serale: si scenderà dunque in campo alle ore 15.00 per Cremonese Salernitana e Trapani Cosenza, mentre il posticipo delle ore 21.00 sarà Frosinone Chievo. Come detto, in seguito ci sarà la pausa in occasione della finestra riservata alle Nazionali e dunque la Serie B tornerà poi in campo solamente fra due settimane.

RISULTATI SERIE B: UNA SQUADRA IN CRISI

Nel quadro dei risultati Serie B per i posticipi attesi oggi, scegliamo adesso di approfondire la situazione della Cremonese, che sta vivendo un periodo difficile. I punti dei lombardi in classifica sono appena 12 dopo le prime undici giornate, il dato è stridente soprattutto perché tutto a Cremona funziona bene fuori dal campo: la società è sana, gli investimenti non sono mancati, in termini di nomi rosa e staff tecnico sono eccellenti, anche il sostegno da parte del pubblico non manca, eppure tutto questo ha portato la partenza peggiore in termini di punti dopo undici giornate da quando alla guida della Cremonese c’è il patron Giovanni Arvedi, cioè dall’ormai lontano 2007 – pur tenendo presente che fino al 2016-17 si parlava di Serie C. Per dirne una: in estate sono arrivati due attaccanti di grido per la categoria, cioè Fabio Ceravolo e Daniel Ciofani. Finora hanno segnato un gol in due. Tutto ciò è costato l’esonero a Massimo Rastelli, ma per ora con Marco Baroni non c’è stata la svolta. Arriverà oggi contro la Salernitana?

RISULTATI SERIE B, 12^ GIORNATA

ore 15.00

Cremonese Salernitana

Trapani Cosenza

ore 21.00

Frosinone Chievo

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 25

Crotone 21

Cittadella 20

Perugia, Pordenone, Pescara 19

Chievo, Salernitana 18

Empoli, Ascoli 17

Pisa, Venezia, Entella 16

Frosinone 14

Spezia, Cremonese 12

Cosenza, Juve Stabia 11

Livorno 10

Trapani 6



© RIPRODUZIONE RISERVATA