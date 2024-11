RISULTATI SERIE B: ECCO I POSTICIPI!

I risultati Serie B tornano a mostrare il loro volto con una domenica 10 novembre in cui si conclude il programma della 13^ giornata: sono quattro i posticipi che vivremo oggi, a cominciare dalle ore 15:00 quando andranno in scena Cittadella Cesena, Juve Stabia Spezia e Reggiana Catanzaro, poi alle ore 17:15 ecco invece Salernitana Bari. I risultati Serie B regalano sempre uno scenario imprevedibile e complesso: oggi bisogna fare attenzione alla risalita di alcune squadre, per esempio il Catanzaro che dopo aver iniziato in maniera negativa la stagione sembra poter cambiare passo, e nella trasferta di Reggio Emilia spera di avvicinare la zona playoff.

Per contro ci sono invece delle realtà che ultimamente stanno faticando più del dovuto: su tutte la Salernitana che non vince da quattro partite, ma anche il Bari la cui striscia negativa è anche più lunga e, che come lo scorso anno, pareggia davvero troppo per pensare di andare a caccia della gloria. Da vedere con attenzione invece il Cesena, che si sta confermando dopo aver dominato la Serie C: in questo momento i romagnoli hanno l’ambizione di qualificarsi immediatamente alla semifinale dei playoff, ma devono stare attenti perché nei risultati Serie B di oggi il Cittadella, reduce da una vittoria inseguita a lungo, potrebbe fare lo scherzetto.

RISULTATI SERIE B: LO SPEZIA SOGNA IN GRANDE

Nel parlare dei risultati Serie B per questa domenica non abbiamo ancora citato lo Spezia: la squadra ligure nella passata stagione aveva sofferto le pene dell’inferno ed era arrivata a maggio dovendosi ancora salvare, quest’anno invece ha decisamente cambiato passo ed è una delle tre squadre in lotta per la promozione diretta. Lo Spezia nell’ultimo turno ha tenuto il passo delle rivali, ha ricalcato l’esatto rendimento del Pisa nelle ultime cinque giornate (perdendo invece due punti dal Sassuolo) e dunque ha confermato che le sue ambizioni sono più che concrete, a patto ovviamente di mantenere questa costanza.

Nei risultati Serie B l’impegno della 13^ giornata è la trasferta sul campo della Juve Stabia: le vespe sono solidamente in zona playoff ma hanno aperto una serie non troppo lusinghiera, arrivano infatti da tre pareggi e in precedenza avevano ottenuto una sconfitta. Si tratta però di una squadra tosta e tignosa, non semplice da affrontare: vedremo allora se in questi risultati Serie B lo Spezia potrà continuare a sognare, per il momento come detto ci sono tre società in lotta per salire direttamente in Serie A ma da sotto non si vogliono fare sconti ed è sempre possibile che la classifica si accorci anche nelle prime posizioni, cominceremo a scoprire cosa succederà oggi pomeriggio…

RISULTATI SERIE B: 13^ GIORNATA

Ore 15:00 Cittadella Cesena

Ore 15:00 Juve Stabia Spezia

Ore 15:00 Reggiana Catanzaro

Ore 17:15 Salernitana Bari

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 27

Sassuolo 25

Spezia 24

Cesena, Cremonese 18

Juve Stabia, Brescia 17

Palermo 16

Sampdoria 15

Bari, Catanzaro 14

Carrarese, Reggiana, Salernitana, Mantova, Sudtirol 13

Cittadella 12

Cosenza (-4), Modena 11

Frosinone 9