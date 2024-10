VIDEO PISA CATANZARO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Arena Garibaldi le compagini di Pisa e Catanzaro si bloccano a vicenda senza andare oltre un pari per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i nerazzurri provano immediatamente a prendere in mano le redini dell’incontro proponendosi anche in avanti con una certa pericolosità intorno al 12′ quando Vignato non inquadra di poco lo specchio della porta avversaria.

I minuti passano ed i toscani insistono vedendosi tuttavia annullare un gol a Touré su segnalazione del VAR per una posizione di fuorigioco verso il 29′. Nel secondo tempo la storia del match pare rimanere invariata rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente e gli uomini di mister Inzaghi non concretizzano nemmeno al 61′ con Piccinini, anticipato sul più bello da Brighenti.

Nel finale i calabresi rischiano grosso al 64′ sulla punizione battuta alta da Angori e rimangono persino in inferiorità numerica dal 90’+4′ per colpa dell’espulsione rimediata da Pompetti, reo di aver commesso un brutto intervento irregolare nei confronti di Arena.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Perenzoni, proveniente dalla sezione di Rovereto, oltre ad aver espulso Pompetti con un rosso diretto tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Bonfanti al 53′, Calabresi al 61′, Marin all’87’ ed Ant. Caracciolo al 90’+1′ da un lato, Pittarello al 18′ e Coulibaly al 74′ dall’altro. Il punto conquistato in questa undicesima giornata del campionato cadetto permette al Pisa di salire a quota 24 ed al Catanzaro di raggiungere i 13 punti nella classifica della Serie B 2024/2025.

