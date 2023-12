Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: posticipi al via, si comincia! (oggi 3 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA!

Stiamo finalmente per approcciare i risultati di Serie B per i posticipi della 15^ giornata. Restiamo al Rigamonti e alla Sampdoria, perché quella di oggi per Andrea Pirlo è una partita assolutamente speciale. Per la prima volta da allenatore, Pirlo affronta il suo Brescia: nato in provincia, arrivato nelle rondinelle quando aveva 13 anni, il Maestro vi è rimasto per quattro stagioni in prima squadra: da giovanissimo è riuscito a esordire in Serie A (16 anni appena compiuti), poi ha centrato la promozione e nella massima serie ha disputato 29 partite sia pure con quattro allenatori diversi e la retrocessione. Poi Inter e Reggina, e nel gennaio 2001 i nerazzurri lo hanno prestato nuovamente al Brescia.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Parma e Venezia in testa! Diretta gol live score (oggi 2 dicembre 2023)

Qui è nato Pirlo, nel senso di sua imposizione all’attenzione generale come calciatore: Carlo Mazzone lo ha spostato davanti alla difesa e il Maestro ha completato il suo percorso, diventando quel giocatore che oggi è considerato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, capace di vincere tutto con il Milan e il Mondiale con la nazionale, poi anche quattro scudetti consecutivi con la Juventus, tornando in finale di Champions League quando veniva considerato a fine corsa. Oggi il suo obiettivo è quello di vincere al Rigamonti, ma sempre con un posto speciale nel cuore per il Brescia: mettiamoci comodi allora, per i risultati di Serie B finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: pari nel derby e al Druso (28 novembre 2023)

LA RINASCITA

Inevitabilmente bisogna parlare della Sampdoria in questa domenica dedicata ai risultati di Serie B. I blucerchiati hanno cambiato passo, e adesso si giocano davvero grandi cose: la classifica come detto rimane ancora poco meno che discreta, ma bisogna anche considerare che nelle prime nove giornate di questo campionato di Serie B la Sampdoria aveva vinto una sola volta (all’esordio) e racimolato la miseria di 6 punti, senza mai ottenere un singolo punto a Marassi dove ha perso quattro partite. Andrea Pirlo, sull’orlo dell’esonero secondo praticamente tutta l’opinione pubblica, è invece stato confermato: dal 2-0 interno al Cosenza, finalmente un risultato ottenuto al Luigi Ferraris, la Sampdoria si è trasformata.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: vince il Catanzaro! (14^ giornata, 26 novembre 2023)

Vero: sei giorni più tardi ha perso a Bolzano contro il Sudtirol, ma poi ha infilato tre vittorie consecutive regolando Palermo, Modena (in trasferta) e Spezia. Quindi, 12 punti in cinque partite con una media di 2,4 per gara: in precedenza, nella striscia di inizio stagione, ne erano arrivati 0,67. Di conseguenza possiamo dire, perché lo confermano i numeri, che la Sampdoria ha triplicato la sua velocità: il ricordo di quanto fatto nel 2012 è ancora vivo, anche qui i blucerchiati potrebbero chiudere con la promozione ma staremo a vedere intanto cosa succederà oggi a Brescia… (agg. di Claudio Franceschini)

I TRE POSTICIPI!

L’appuntamento con i risultati di Serie B per domenica 3 dicembre ci parla di tre partite: sono ovviamente i posticipi della 15^ giornata e il turno si conclude oggi. Tre gare, tutte alle ore 16:15, e nello specifico stiamo parlando di Brescia Sampdoria, Lecco Bari e Sudtirol Como. Giocano dunque la domenica le quattro squadre che martedì erano in campo per i recuperi della terza giornata: entrambe le partite sono terminate in parità, e dunque dal punto di vista della classifica non è cambiato poi molto, con una situazione che in termini generali si deve ancora definire.

Certamente parlando dei risultati di Serie B per questa quindicesima giornata dobbiamo fare un focus sulle squadre singole, e per esempio parlare di una Sampdoria che, partita malissimo e concretamente in crisi, si è improvvisamente risvegliata mostrando quello che è il suo vero potenziale, iniziando una rincorsa verso i playoff che sicuramente sono ancora lontani, ma che adesso appaiono decisamente più alla portata rispetto a qualche settimana fa. Tra poco allora saremo in campo per vivere i risultati di Serie B, nel frattempo proviamo a fare qualche altro rapido approfondimento sui temi della domenica.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie B: il Lecco, affidato a Emiliano Bonazzoli dopo l’esonero di Luciano Foschi, ha decisamente cambiato passo ma anche oggi sarebbe comunque costretto a giocare il playout, perché il suo avvio di campionato è stato negativo oltre misura, forse anche per il fatto di aver iniziato a giocare dopo le altre e, chiaramente, per la necessità di adattarsi a una categoria che da queste parti non vedevano da 50 anni. Oggi il Lecco ospita il Bari, che allo stesso modo ha cambiato allenatore: con Pasquale Marino però il salto di qualità non c’è stato.

I galletti hanno sì vinto due partite, ma hanno anche perso male contro il Venezia, in casa, nell’ultimo turno: una squadra che ambisce alla promozione diretta per il momento sarebbe anche fuori dai playoff, chiaramente c’è tutto il tempo per recuperare ma, almeno a oggi, il passo del Bari è molto diverso da quello che l’anno scorso gli aveva permesso di arrivare a un secondo (letteralmente) dal grande ritorno in Serie A. Aspettando che per i risultati di Serie B si giochi, faremo altre analisi nelle ore che ci separano dalle tre partite della domenica per la 15^ giornata, perché ci sono sicuramente altre cose di cui parlare.

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 15^ GIORNATA

Ore 16:15 Brescia Sampdoria

Ore 16:15 Lecco Bari

Ore 16:15 Sudtirol Como

CLASSIFICA SERIE B

Venezia, Parma 33

Catanzaro 27

Cremonese, Modena 26

Como, Cittadella 25

Palermo 24

Cosenza 19

Bari, Pisa 18

Sudtirol 17

Sampdoria (-2), Reggiana 16

Brescia 15

Ascoli, Lecco 13

Ternana 11

Spezia 10

Feralpisalò 7











© RIPRODUZIONE RISERVATA