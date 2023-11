RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ I recuperi sono tabù per il Brescia, diretta gol live score (28 novembre 2023)

RISULTATI SERIE B: RECUPERI MALEDETTI

Parlando dei risultati di Serie B per i recuperi in programma oggi, dobbiamo sottolineare un curioso dato statistico relativo al Brescia, che aveva iniziato il proprio cammino con tre vittorie e quattro pareggi nelle prime sette partite giocate. Un bilancio molto buono, soprattutto perché a quel punto le Rondinelle avevano i tre recuperi da giocare e quindi potenzialmente in classifica si poteva sognare in grande: invece, il ko casalingo nel primo recupero contro il Modena del 24 ottobre scorso ha aperto un periodo da incubo per il Brescia, caratterizzato addirittura da cinque vittorie consecutive, compreso il secondo recupero sul campo del Palermo più i match contro Bari, Cittadella e Cremonese.

Insomma, il periodo del decollo è diventato quello del crollo verticale, bloccato almeno parzialmente dal pareggio di sabato scorso a Pisa, primo punto che il Brescia ha aggiunto alla propria classifica dall’ormai lontana vittoria per 0-1 sul campo della Ternana di sabato 21 ottobre scorso. Insomma, finora i recuperi sono stati maledetti per il Brescia: chissà se almeno l’ultimo dei tre, oggi sul campo del Sudtirol, potrà dare risposte migliore alle Rondinelle lombarde. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRI DUE RECUPERI!

Per i risultati Serie B oggi, martedì 28 novembre 2023, sarà un giorno molto importanti: infatti, sono in programma nelle prossime ore gli ultimi due recuperi che ancora mancano per completare tutto quanto non era stato disputato nelle prime giornate a causa delle ben note vicende dell’ennesima estate complicata del calcio italiano, che aveva rimandato la composizione definitiva dell’organico della Serie B 2023-2024 addirittura a quando il campionato era già iniziato, con tutta una serie di partite perciò rinviate.

Oggi sarà un giorno atteso perché finalmente, per la prima volta dopo oltre tre mesi di attività, tutte le squadre avranno giocato lo stesso numero di partite e la classifica di Serie B sarà “sincera”, senza più alcun asterisco o calcolo da fare sulle formazioni che hanno partite da recuperare. Andiamo allora subito a ricordare quali sono le due sospirate partite che ci attendono oggi per i risultati Serie B: sono i due recuperi della terza giornata e il fischio d’inizio è atteso in entrambi i casi alle ore 18.30, quando quindi cominceranno il derby Como Lecco e Sudtirol Brescia.

RISULTATI SERIE B: IL DERBY

Spicca allora nel quadro dei risultati Serie B per questi intriganti recuperi il derby Como Lecco, sfida da sempre molto sentita fra le due città, divise da una rivalità non solo calcistica. Innanzitutto, era da decenni che non si giocava in Serie B, considerando che il Lecco mancava da mezzo secolo dal campionato cadetto e naturalmente anche questo aspetto renderà ancora più attesa la partita che purtroppo è slittata di circa tre mesi rispetto alla data di fine agosto nella quale si sarebbe dovuta disputare se il Lecco non avesse vissuto un’estate rovente a causa della grana (esclusivamente burocratica) legata allo stadio.

Oggi possiamo dire che la classifica di Serie B regala sogni di gloria al Como che, qualora dovesse vincere contro i cugini, si porterebbe solitario al terzo posto. L’esonero di Moreno Longo resta discutibile, ma Cesc Fabregas ha debuttato vincendo contro la Feralpisalò ed un eventuale bis lancerebbe davvero in alto il suo Como. Attenzione però al Lecco, che dopo un difficile impatto con la categoria sembra avere finalmente ingranato la giusta marcia. La sconfitta di misura contro la Cremonese ha spezzato una buona serie di risultati utili, confermando però che è difficile battere la squadra allenata da Emiliano Bonazzoli.

RISULTATI SERIE B, RECUPERI 3^ GIORNATA

Ore 18.30

Como Lecco

Sudtirol Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Parma, Venezia 30

Cremonese 25

Como*, Catanzaro, Palermo 24

Modena 23

Cittadella 22

Cosenza 19

Bari 18

Pisa 17

Sampdoria (-2), Sudtirol*, Reggiana 16

Brescia* 14

Ascoli 13

Lecco* 12

Spezia 10

Ternana 8

Feralpisalò 7











