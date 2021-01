Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (19^ giornata)

RISULTATI SERIE B: OGGI I POSTICIPI

Sarà domenica dedicata ai risultati della Serie B, oggi 24 gennaio 2021: dopo infatti i tanti match del campionato cadetto che ci hanno fatto compagnia solo nella giornata di ieri, ecco che la seconda serie italiana del calcio sarà comunque sotto ai riflettori anche oggi per alcuni posticipi della 19^ giornata, l’ultimo del turno di andata della stagione regolare. Dopo quindi le grandi scintille occorse ieri, ecco che pure oggi i nostri beniamini della cadetteria saranno protagonisti e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo, benchè il programma odierno sia risicatissimo. Con anche il posticipo del Monday Night previsto domani tra Brescia e Monza, atteso derby lombardo che chiuderà della prima parte della stagione, da calendario ecco che saranno solo due le partite previste. Calendario alla mano vediamo che oggi si partirà già alle ore 15.00 quando al Via del Mare sarà sfida tra Lecce e Empoli: il quadro dei risultati di Serie B si chiuderà solo alle ore 21.00 con la sfida allo Zini tra Cremonese e Spal.

RISULTATI SERIE B: CONTESTO E CLASSIFICA

Se dunque il programma per i risultati di Serie B per oggi è risicato con appena due soli posticipi per la 19^ giornata di campionato, pure sappiamo bene che si tratta di due partite importanti, dove saranno messi in palio punti pesanti tra club protagonisti dei gradini più alti della classifica. Alla vigilia di questo ultimo turno per il girone di andata il contesto è ben chiaro: graduatoria alla mano troviamo infatti l’Empoli, attesa oggi al Via del Mare, che dopo la cinquina rifilata alla Salernitana, è sempre più leader del campionato e prossima campionessa d’Inverno (al netto dei recuperi non ancora riprogrammati). Subito dietro ecco però la Spal, oggi ospite allo Zini che, pur non potendo sorpassare i toscani in vetta, pure può confermarsi tra i club in lizza per la promozione diretta in Serie A. Ma non solo: protagonista in questa domenica sarà anche il Lecce, che pur distante, può giocarsi tranquillamente le sue carte per i prossimi play off promozione, specie dopo anche il successo raccolto sulla Reggina pochi giorni fa. Insomma, se il programma sarà limitato, pure i protagonisti chiamati oggi in campo sono di gran livello: ci attendiamo grandi scintille oggi in campo.

RISULTATI SERIE B

Ore 15:00 Lecce-Empoli

Ore 21:00 Cremonese-Spal

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 37

Salernitana 34

Cittadella* 33

Spal 32

Monza 31

Lecce, Chievo* 29

Venezia, Pordenone 28

Frosinone 27

Pisa* 23

Vicenza 22

Brescia 21

Cremonese, Reggiana, Reggina 18

Entella, Cosenza 17

Pescara 16

Ascoli 14

* una partita in meno

** due partite in meno



