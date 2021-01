Diretta Empoli Salernitana/ Streaming video DAZN: scontro al vertice! (Serie B)

DIRETTA EMPOLI SALERNITANA: ALLUNGO TOSCANO O…?

Empoli Salernitana, in diretta dallo stadio Castellani, si gioca alle ore 21:00 di domenica 17 gennaio ed è il piatto forte nella 18^ giornata della Serie B 2020-2021: è infatti la sfida al vertice tra le prime due squadre della classifica, che in questo momento salirebbero direttamente in Serie A senza passare dai playoff. L’Empoli, che ha sfiorato l’impresa negli ottavi di Coppa Italia, ha staccato i campani nelle ultime due giornate: con la vittoria di Cosenza si è preso 3 punti di vantaggio e adesso ha la possibilità di creare il vuoto almeno rispetto alla squadra di Fabrizio Castori.

Che invece appare in calo: dopo il pesante ko di Monza – che ci poteva stare – ha anche perso in casa contro il Pordenone, abbandonato la leadership e perso qualche certezza di troppo. Imperativo per i granata riprendere subito la marcia, ma su questo campo non sarà affatto semplice e il rischio del terzo ko in serie è concreto; vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Empoli Salernitana, ma intanto possiamo fare una rapida analisi circa i temi principali legati alla partita iniziando dalle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA EMPOLI SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Empoli Salernitana sui canali della nostra televisione: l’appuntamento per questa partita, che vale per tutte le gare del campionato di Serie B, è con la piattaforma DAZN che dunque trasmetterà il match in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SALERNITANA

In Empoli Salernitana gli azzurri dovrebbero tornare ad avere a disposizione gli isolati di mercoledì: mister Alessio Dionisi in primis, poi i tre calciatori. Dunque, davanti a Brignoli dovremmo vedere una difesa con Fiamozzi e Fabiano Parisi a giocare come terzini, in mezzo invece si va verso la coppia formata da Nikolaou e Simone Romagnoli. A centrocampo si candida Zurkowski, ma anche Haas se la può giocare; il regista dovrebbe essere Samuele Ricci, sulla trequarti conferma per Bajrami (reduce dalla doppietta in Coppa Italia) che supporterà Leonardo Mancuso e uno tra Moreo e La Mantia. Problemi in mediana per Castori, che non ha a disposizione Capezzi e Di Tacchio: la mediana cambia dunque in toto e dovrebbe prevedere Dziczek e Schiavone, ma occhio ad André Anderson che può arretrare il suo raggio d’azione. Tutino e Djuric restano favoriti davanti, così come Kupisz e Cicerelli per agire sulle corsie laterali partendo dal centrocampo; il modulo infatti dovrebbe essere un classico 4-4-2 con Casasola e Walter Lopez sugli esterni bassi, Gyomber e Bogdan proteggeranno il portiere Belec.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Empoli Salernitana possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,67 volte quanto puntato, contro il valore di 5,25 volte la giocata che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,60 volte quanto messo sul piatto.



