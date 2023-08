RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Cremonese già delusa? Diretta gol live score (3^ giornata, 30 agosto 2023)

RISULTATI SERIE B: LA DELUSIONE

Sinceramente è abbastanza complesso definire una delusione nei risultati di Serie B dopo due giornate, ma volendo indicarne una parleremmo della Cremonese: i grigiorossi, questa sera impegnati al Liberati contro la Ternana, hanno aperto il loro campionato con un punto in due partite e nessun gol segnato. A rendere ancor più negativo il quadro c’è il fatto che la Cremonese ha giocato entrambe le sue partite allo Zini: in 180 minuti casalinghi non è ancora riuscita a vincere e segnare. Davide Ballardini è stato confermato in panchina dopo il buon lavoro svolto nel corso della passata stagione; ancora una volta però il romagnolo sta dimostrando di faticare quando inizia un torneo, rendendo meglio da subentrato.

La Cremonese è retrocessa dopo un campionato di Serie A che aspettava da 26 anni; naturalmente in questi risultati di Serie B ci si aspetta che giochi la parte di una delle favorite per la promozione, ma il campo nelle prime due giornate ci ha detto altro. Attenzione, perché l’anno scorso il Benevento è clamorosamente retrocesso e nella stagione precedente era toccato al Crotone: questa sera contro la Ternana, anch’essa in difficoltà e con due sconfitte in altrettante partite, i grigiorossi hanno assolutamente bisogno di ritrovarsi, anche e soprattutto sul piano della fiducia per quelli che saranno i prossimi impegni. (agg. di Claudio Franceschini)

PROSEGUE L’INFRASETTIMANALE!

Proseguono le grandi emozioni dei risultati di Serie B: mercoledì 30 agosto vivremo le ultime quattro partite della 3^ giornata, si giocano tutte alle ore 20:30 e sono Bari Cittadella, Catanzaro Spezia, Sampdoria Venezia e Ternana Cremonese. Scelta strana, come già dicevamo, quella di piazzare un infrasettimanale adesso: non in termini assoluti, quanto per il fatto che l’organico del campionato di Serie B è ancora incompleto e dunque ci sono delle squadre che devono già recuperare una partita, per non parlare del Lecco che in attesa degli eventi non ha ancora esordito.

Insomma: siamo a fine agosto, e nell’analizzare i risultati di Serie B dobbiamo già mettere degli asterischi perché per esempio Pisa e Modena hanno 3 punti in classifica ma hanno giocato una volta sola, mentre per l’appunto non possiamo sapere cosa avrebbe fatto il Lecco neopromosso se fosse stato in campo. Sia come sia, stasera si gioca ancora e dunque noi non possiamo fare altro che metterci comodi, aspettare l’esito dei campi e nel frattempo provare a tracciare qualcuno dei temi principali che sono legati a questa terza giornata per i risultati di Serie B.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora pronti a vivere un mercoledì sera dedicato ai risultati di Serie B. Al momento la classifica del campionato cadetto ci racconta di un Parma che sta già provando la fuga solitaria, i ducali sono a punteggio pieno e vogliono recuperare il tempo perso nelle ultime due stagioni, andando a caccia della promozione diretta. A inseguire la squadra di Fabio Pecchia troviamo non poche rivali: tra queste possiamo dire che la sorpresa sia rappresentata dal neopromosso Catanzaro, anche se sappiamo bene che i calabresi sono tornati in Serie B con parecchie ambizioni e per ora le stanno confermando.

Sul fondo invece ci sono mestamente Ascoli e Feralpisalò, che sono partite con il piede sbagliato; ha sicuramente impressionato in negativo il modo in cui la Sampdoria è caduta a Marassi contro il Pisa, a caccia di riscatto anche una Cremonese che non ha ancora trovato la via del gol. Ancora una volta c’è tanta carne al fuoco nel parlare dei risultati di Serie B, noi adesso ci mettiamo comodi e aspettiamo che per la terza giornata si giochi, sapendo che nemmeno dopo questa sera il turno sarà completo…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 3^ GIORNATA

Ore 20:30 Bari Cittadella

Ore 20:30 Catanzaro Spezia

Ore 20:30 Sampdoria Venezia

Ore 20:30 Ternana Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Parma 9

Modena, 6

Cosenza, Venezia, Sudtirol, Catanzaro, Bari 4

Palermo 4

Ascoli, Pisa, Cittadella 3

Spezia, Reggiana, Sampdoria (-2), Cremonese, Como 1

Lecco, Ternana, Feralpisalò 0











