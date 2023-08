Video/ Modena Ascoli (1-0) gol e highlights: decide la rete di Strizzolo! (Serie B, 26 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA ASCOLI: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Braglia il Modena supera l’Ascoli per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa allenati da mister Bianco a rendersi pericolosi in zona offensiva cogliendo una traversa al 13′ con il tiro provato da Manconi e deviato provvidenzialmente sul legno da Viviano. I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu insistono fallendo almeno tre chances davvero interessanti con Tremolada al 19′, al 29′, in questo caso con l’intervento a salvare i suoi in corner da parte di Viviano, ed al 45′, incappando in un’altra parata dell’estremo difensore avversario.

Nel secondo tempo il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza e così i canarini riescono a passare in vantaggio al 59′ grazie alla rete messa a segno da Strizzolo, capitalizzando l’assist offertogli da Manconi con un bel tiro al volo appena fuori l’area di rigore bianconera. Nell’ultima parte dell’incontro i marchigiani rimangono in inferiorità numerica dal 90’+7′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Quaranta per un fallo su Duca che era lanciato a rete in solitaria.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Sozza, proveniente dalla sezione di Seregno, oltre ad aver espulso Quaranta con un rosso diretto nell’Ascoli, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Cotali da un lato e Kraja dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo secondo turno del campionato cadetto permettono al Modena di salire a quota 3 nella classifica della Serie B staccando in questo modo i diretti rivali di giornata dell’Ascoli, rimasti appunto fermi a quota zero.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MODENA ASCOLI: IL TABELLINO

Modena-Ascoli 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 59′ Strizzolo(M).

Assist: 59′ Manconi(M).

MODENA (4-3-1-2) – Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali; Palumbo, Gerli, Magnino; Tremolada; Bonfanti, Manconi. A disp.: Seculin, Ponsi, Duca, Guiebre, Falcinelli, Silvestri, Gargiulo, Giovannini, Battistella, Strizzolo, Cauz, Abiuso. All.: Bianco.

ASCOLI (4-3-2-1) – Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta, Giovane; Caligara, Kraja, Masini; Millico, Rodriguez; Mendes. A disp.: Barosi, Bolletta, Haveri, Gnahoré, Dionisi, D’Uffizi, Cosimi, Falzerano, Eramo, Manzari, Cozzoli. All.: Viali.

Arbitro: Simone Sozza (sezione di Seregno).

Ammoniti: 21′ Cotali(M); 45’+1′ Kraja(A).

Espulsi: 90’+7′ Quaranta(A).

