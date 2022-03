Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (30^ giornata)

RISULTATI SERIE B: I TRE POSTICIPI!

Sono tre le partite che mercoledì 16 marzo definiranno il quadro dei risultati di Serie B per la 30^ giornata: si giocano tutte alle ore 18:30 e sono Ascoli Pisa, Cremonese Pordenone e Perugia Spal. L’ennesimo turno infrasettimanale, il quarto nelle ultime cinque settimane, concluderà dunque l’undicesima di ritorno: dopo questa giornata ne mancheranno soltanto nove e dunque ci stiamo avvicinando seriamente ai verdetti di fine regular season. In campo oggi troviamo due delle prime tre in classifica, con il Pisa che è appena tornato in vetta e la Cremonese che proprio all’Arena Garibaldi ha interrotto la sua serie positiva.

Risultati Serie B, classifica/ Tris del Monza ad Alessandria: a un punto dalla vetta!

Poi tanto altro ovviamente, perché ci sono quattro altre squadre che stanno lottando per vari obiettivi con la sensazione però che per almeno due di loro le cose siano abbastanza definite, dunque si tratterà di scoprire cosa succederà sui vari campi perché per i risultati di Serie B siamo nuovamente pronti a vivere un grande mercoledì, nell’attesa di scoprire come cambierà la classifica di un campionato cadetto sempre entusiasmante e che è in costante evoluzione, non soltanto nella corsa alla promozione diretta ma anche nelle altre posizioni. Tra poco dunque si tornerà in campo…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: Monza, Benevento e Frosinone ok!

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Possiamo dunque gettare uno sguardo sulle partite che ci forniranno il quadro dei risultati di Serie B per i posticipi della 30^ giornata. Il Pisa era stato primo in classifica all’inizio del campionato, quando era partito timbrando una striscia di vittorie nel segno di Lorenzo Lucca, e poi ancora per qualche giornata in seguito, senza però trovare la giusta continuità per andare in fuga. Nessuna delle avversarie comunque è riuscita a imporre la sua legge sulla stagione, ed ecco allora che la squadra di Luca D’Angelo è tornata davanti a tutti certificando la bontà del suo progetto, anche se possiamo dire senza timore di smentite che, se la promozione diretta dovesse andare ai toscani o alla Cremonese, si tratterebbe di una sorpresa perché non erano queste le squadre attese a fare una corsa di testa.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Lecce salvo al 90', grande colpo del Vicenza!

Il Perugia si è ripreso vincendo a Reggio Calabria e ora insegue un posto nei playoff, da neopromossa sarebbe un grande risultato ma chiaramente il Grifone ha una storia recente che quasi impone di andare a prendersi la post season o almeno provarci fino all’ultimo. L’Ascoli sta forse facendo più di quanto fosse lecito attendersi ed è entrato nella 30^ giornata come qualificato alla post season, oggi contro la capolista andrà alla ricerca di un risultato che sarebbe importantissimo per la classifica e farebbe anche tanto morale; infine il Pordenone, che probabilmente (e a meno di cataclismi) dovrà salutare la Serie B retrocedendo, perché ormai la sua situazione è francamente compromessa e in più tra poche ore ci sarà un match sul campo dell’agguerrita e ferita Cremonese, che il suo valore lo ha già ampiamente dimostrato…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 30^ GIORNATA

Ore 18:30 Ascoli Pisa

Ore 18:30 Cremonese Pordenone

Ore 18:30 Perugia Spal

CLASSIFICA SERIE B

Pisa, Lecce 55

Monza 54

Brescia 53

Benevento* 51

Frosinone 48

Ascoli 46

Perugia 45

Cittadella 44

Reggina 40

Como, Ternana, Parma 38

Spal 31

Alessandria 25

Cosenza* 24

Vicenza 21

Crotone 19

Pordenone 13

* una partita in meno



© RIPRODUZIONE RISERVATA