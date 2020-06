Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi della 29^giornata

Sono attesi solo per questa domenica 21 giugno gli ultimi risultati della Serie B per la 29^ giornata, la prima della ripartenza del campionato cadetto, dopo oltre tre mesi di stop per l’emergenza sanitaria. Dopo dunque i tanti verdetti che sono piovuti nella giornata di ieri, ecco che solo oggi si concluderà il primo turno dalla ripartenza, con appena due posticipi, che pure promettono scintille. Anche se certo questi verranno disputati a porte chiuse: ad ora tutti match previsti infatti si svolgeranno senza la presenza di pubblico e anzi con un numero molto ristretto di addetti ai lavori a cui sarà permesso entrare nello stadio. Pure però se mancherà il tifo non mancherà lo spettacolo questa sera, considerato anche il valore dei club chiamati in campo. Per i risultati di Serie B di questa domenica, dedicata alla conclusione della 29^ giornata di campionato, ricordiamo che il primo fischio d’inizio lo udiremo già alle ore 18.00 allo Zini con la sfida tra Cremonese e Benevento. Ultimo match sarà invece alle ore 20.30 al Del Duca, con la partita tra Ascoli e Perugia.

RISULTATI SERIE B: I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Siamo dunque in attesa di scoprire gli ultimi risultati della Serie B per questa prima giornata a ranghi completi, la prima dopo oltre tre mesi di stop totale al calcio per lo scoppio della pandemia da coronavirus. Pure però non dovremo certo attendere molto perché il campionato cadetto torni a farci compagnia. Fissato per i primi di agosto il termine della stagione regolare, ecco che la Lega ha già fissato una tabella di marcia ben intensa per concludere la prima parte del tabellone del campionato. Di fatto già il prossimo 26 giugno si tornerà tutti in campo e questa svolta con match nella stessa giornata, che dunque non verranno spalmati come è accaduto nel 29^ turno. La mossa non è casuale ma permetterà che tutte le squadre recuperino allo stesso modo: con ancora 8 turni da recuperare era inevitabile. Ci attende dunque un’estate davvero bollente per la serie B, di cui pure i risultati attendiamo anche questa sera.

RISULTATI SERIE B

Ore 18.00 Cremonese-Benevento

Ore 20.30 Ascoli-Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 69

Crotone 50

Frosinone 48

Spezia 47

Cittadella, Pordenone 46

Salernitana 43

Chievo 42

Empoli 40

Pescara, Entella 38

Pisa 37

Perugia, Juve Stabia 36

Cremonese, Venezia 33

Ascoli 32

Cosenza 27

Trapani 25

Livorno 18



