Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score della 2^ giornata (21 agosto)

RISULTATI SERIE B: SI CHIUDE LA 2^ GIORNATA!

Altro appuntamento con i risultati di Serie B per la 2^ giornata: questa volta, domenica 21 agosto si chiude un turno iniziato con l’anticipo del venerdì sera. Tutte le partite si giocano alle ore 20:45 e possiamo presentarne subito il quadro: si tratterà di Cagliari Cittadella, Cosenza Modena, Frosinone Brescia, Pisa Como, Sudtirol Venezia e Ternana Reggina. Quello che succederà sui campi e come cambierà la classifica del campionato lo scopriremo tra poco; adesso possiamo fare qualche utile considerazione circa i temi portanti di una seconda giornata che promette davvero scintille.

Sicuramente è ancora troppo presto per definire una sorta di power ranking che riguardi le 20 squadre coinvolte: su questo, incide anche il fatto che negli ultimi anni i risultati di Serie B ci abbiano presentato più di una sorpresa, classifica spesso e volentieri corta e soggetta a cambiamenti anche repentini, e squadre che si sono comportate in maniera totalmente diversa e opposta rispetto alle attese. Anche in questa stagione potrebbe succedere lo stesso; per ora accontentiamoci di presentare i risultati di Serie B per la seconda giornata, poi vedremo come andranno le cose nel lungo periodo…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie B: la domenica chiuderà il programma della seconda giornata e dunque ci fornirà una classifica che potremo osservare nella sua totalità, per quanto sia prematuro farlo. È evidente che dopo 180 minuti di stagione la graduatoria sia oltremodo condizionata dagli incroci del calendario: per esempio il Venezia retrocesso lo scorso maggio ha avuto un avvio non troppo semplice, dopo aver perso in casa contro il Genoa si trova a dover giocare sul campo di un Sudtirol che ha la prima partita casalinga di sempre in Serie B, dunque la affronterà con un certo piglio considerandola giustamente un appuntamento con la storia.

Attenzione allora a questa partita, ma attenzione anche all’incrocio del Liberati dove due ex bomber come Cristiano Lucarelli e Filippo Inzaghi si affrontano in Ternana Reggina: SuperPippo ha a disposizione una corazzata e lo ha già dimostrato espugnando il Mazza di Ferrara, Lucarelli invece spera di ripetere la brillante salvezza della scorsa stagione, magari con uno sguardo ai playoff. Naturalmente anche le altre partite che completano il quadro dei risultati di Serie B sono interessanti, non resta allora che affidarsi ai campi…

RISULTATI SERIE B: 2^ GIORNAT

Ore 20:45 Cagliari Cittadella

Ore 20:45 Cosenza Modena

Ore 20:45 Frosinone Brescia

Ore 20:45 Pisa Como

Ore 20:45 Sudtirol Venezia

Ore 20:45 Ternana Reggina

CLASSIFICA SERIE B

Genoa, Ascoli 4

Reggina, Brescia, Palermo, Cittadella, Ascoli, Cosenza, Frosinone 3

Parma Benevento 2

Bari, Cagliari, Como, Spal, Perugia 1

Pisa, Ternana, Venezia, Modena, Sudtirol 0











