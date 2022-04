Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score della 33^ giornata (6 aprile)

RISULTATI SERIE B: SI CONCLUDE LA 33^ GIORNATA

I risultati di Serie B per la 33^ giornata si concludono mercoledì 6 aprile: dopo le cinque sfide che hanno aperto le danze ieri, il turno infrasettimanale (l’ennesimo nel campionato cadetto) prenderà il via alle ore 14:00 con Parma Como, per poi vivere le ultime quattro sfide alle ore 19:00. Nel dettaglio, il calendario prevede Cittadella Perugia, Monza Ascoli, Pisa Brescia e Vicenza Crotone; partite di un certo interesse che riguardano diverse sezioni della classifica, in un campionato che deve ancora conoscere la sua reale definitività e per questo motivo rimane assolutamente entusiasmante.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: tonfo del Frosinone!

Abbiamo aperto questo turno infrasettimanale con la Cremonese al comando della graduatoria ma, come chi l’ha preceduta in vetta, al momento incapace di allungare; oggi tocca allora a Monza, Pisa e Brescia che proveranno a migliorare la loro situazione per andare a caccia della promozione diretta, ma bisogna ricordare che per i risultati di Serie B saranno particolarmente delicate altre partite come per esempio quella del Romeo Menti. Vedremo allora quello che succederà sui vari campi e come cambierà la classifica, mentre aspettiamo che si giochi proviamo ora a fare qualche considerazione sui temi principali delle sfide.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Corini torna e vince, il Monza va ko a Como!

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo dunque un mercoledì intenso per quanto riguarda i risultati di Serie B. Il big match è senza dubbio quello dell’Arena Garibaldi: ce lo dice la classifica, Pisa e Brescia sono due delle squadre che nel corso della stagione hanno raggiunto anche il primo posto e ora i toscani devono provare a riprendere la marcia che si è bruscamente interrotta sabato scorso, quando il Benevento ha passeggiato con un incredibile 5-1. Le rondinelle invece hanno salutato il ritorno di Eugenio Corini con la vittoria contro il Vicenza, ma ora l’asticella delle difficoltà si alza in maniera sensibile; vedremo, perché entrambe queste compagini hanno tutto per lottare sino all’ultima giornata.

Risultati Serie B, classifica/ Benevento travolgente, il Pisa va ko! 32^ giornata

Così anche il Monza, che era in rampa di lancio con quattro vittorie consecutive ma poi è caduto a Como, lasciando così per strada punti preziosi per la sua rincorsa. In coda, appunto Vicenza Crotone è match di straordinaria importanza per entrambe le squadre, che sperano ancora di salvarsi e con il LaneRossi che potrebbe farlo anche arrivando quartultimo, mettendo almeno 5 punti tra sé e gli squali (o il Cosenza). Cittadella Perugia sarà invece una sorta di sfida diretta per provare a rincorrere i playoff, ed entrambe si può dire facciano il tifo per il Monza che dovrà provare a bloccare l’Ascoli; vedremo quello che succederà tra poco in campo…

RISULTATI SERIE B: 33^ GIORNATA

Ore 14:00 Parma Como

Ore 19:00 Cittadella Perugia

Ore 19:00 Monza Ascoli

Ore 19:00 Pisa Brescia

Ore 19:00 Vicenza Crotone

CLASSIFICA SERIE B

Cremonese 60

Lecce 59

Pisa 58

Monza, Brescia 57

Benevento 54

Ascoli 52

Frosinone 51

Perugia 47

Cittadella, Ternana, Como, Reggina 44

Parma 42

Spal 33

Alessandria 26

Vicenza, Cosenza 24

Crotone 20

Pordenone 14











© RIPRODUZIONE RISERVATA