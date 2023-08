RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Focus sulla favorita! Diretta gol live score (1^ giornata oggi 19 agosto 2023)

RISULTATI SERIE B: LA FAVORITA

Inevitabile parlare, nei risultati di Serie B, della Sampdoria come grande favorita per la promozione. Vero, i blucerchiati ripartono con un -2 in classifica ma certamente sono in pole position nella griglia di partenza del campionato cadetto: lo dice non solo la tradizione (che può contare il giusto) ma anche la composizione di una rosa che è stata pensata e programmata per l’immediato ritorno in Serie A. Cosa che alla Sampdoria era riuscita subito nell’ultima occasione in cui era stata in cadetteria: stagione 2011-2012, una retrocessione amara nell’anno del playoff di Champions League (e un anno segnato dagli addii di Antonio Cassano, Giampaolo Pazzini, Gigi Delneri e Beppe Marotta).

Gianluca Atzori aveva iniziato male, così la panchina era passata a Beppe Iachini: con lui la Sampdoria si era qualificata ai playoff con l’ultimo spot disponibile (all’epoca il sesto) e aveva ottenuto la promozione vincendo la finale contro il Varese, con Nicola Pozzi grande eroe. Adesso per la Sampdoria si apre questo nuovo capitolo nei risultati di Serie B: la presenza dei blucerchiati nobilita il campionato, Pirlo parte come favorito ma ovviamente non potrà dare per scontata una promozione che dovrà essere conquistata sul campo giornata per giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

VIA CON INCERTEZZA!

Sabato 19 agosto siamo pronti a vivere l’apertura del campionato cadetto: i risultati di Serie B si aprono con grande incertezza, per tutta la vicenda legata a ricorsi e richieste di riammissione e ripescaggio che per il momento non sono ancora definiti. Diciamo dunque che questa sera alle ore 20:30 si giocano Cremonese Catanzaro, Cosenza Ascoli e Ternana Sampdoria, mentre alle ore 20:45 avremo Pisa Lecco; in questo orario poi dovrebbe anche esserci l’esordio del Modena, ma i canarini non conoscono ancora la loro avversaria e dunque il match è destinato a slittare, aspettando appunto di scoprire quale squadra giocherà questo campionato.

I risultati di Serie B ci hanno consegnato, nelle ultime stagioni, tantissime emozioni: basti pensare a come si è conclusa la corsa alla terza promozione nei playoff più recenti, ma anche a tutte le rimonte o i crolli che si sono verificati nella classifica del passato torneo. Per questo motivo possiamo sperare che anche il 2023-2024 porti in dote entusiasmo, sorprese e rivelazioni (così come delusioni) ma per scoprirlo dovremo lasciare che a parlare siano i campi e cominceremo tra poche ore a rivelare la verità su questi risultati di Serie B per una nuova stagione ormai alle porte.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Cosa dire dei risultati di Serie B che stanno per farci compagnia? La stagione come detto comincia con grande incertezza: il Lecco, che ha conquistato sul campo la promozione dalla Serie C, è stato prima escluso per il ritardo nella presentazione dell’iscrizione, poi riammesso e nuovamente fatto fuori, alla fine inserito nella lista delle partecipanti al campionato cadetto anche grazie all’intervento degli altri club, che hanno fatto fronte comune a favore dei bluceleste. Al momento quindi escluso il Perugia – che del Lecco aveva preso il posto – ma il Grifone può ancora sperare di rientrare nei risultati di Serie B scalzando la Reggina.

Gli amaranto sono fuori in maniera sostanzialmente insindacabile, ma lo spot che hanno lasciato libero dovrebbe prenderlo il Brescia (retrocesso dopo il playout contro il Cosenza), sempre che non si decida di far rientrare – e sarebbe una sorpresa – il Foggia. Insomma: i risultati di Serie B ancora una volta presentano una X nel loro quadro delle partite e della classifica; a proposito di graduatoria, la Sampdoria che riparte da Andrea Pirlo dopo la retrocessione si trova già un -2 e dunque dovrà ricucire immediatamente lo strappo. Staremo a vedere, tra poche ore per i risultati di Serie B si comincerà a giocare…

RISULTATI SERIE B: 1^ GIORNATA

Ore 20:30 Cremonese Catanzaro

Ore 20:30 Cosenza Ascoli

Ore 20:30 Ternana Sampdoria

Ore 20:45 Pisa Lecco

CLASSIFICA SERIE B

Bari, Palermo 1

Ascoli, Catanzaro, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Feralpisalò, Modena, Parma, Pisa, Reggiana, Spezia, Sudtirol, Ternana, Venezia 0

Sampdoria (-2) -2











