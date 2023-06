Video/ Bari Cagliari (0-1) gol e highlights. Incredibile epilogo, sardi in A al 94′! (Serie B finale playoff)

VIDEO BARI CAGLIARI (0-1): RANIERI VOLA IN SERIE A

Il Cagliari spunta all’ultima curva e trionfa nei play off di Serie B contro un Bari che vede spegnersi un sogno inseguito tutto l’anno. Bari guardingo nelle prime battute di gara, il Cagliari però al primo vero affondo sfiora il gol: colpo di testa di Deiola che trova Caprile pronto a chiudere sul primo palo, sulla ribattuta rasoiata di Deiola che attraversa tutta l’area piccola barese senza rossoblu pronti a deviare. Le accelerazioni di Luvumbo creano qualche problema alla difesa di casa, al 16′ ci prova anche Azzi dalla distanza ma la conclusione finisce largamente fuori misura.

Al 20′ punge ancora Luvumbo ma Caprile si fa trovare pronto alla deviazione in corner, primo quarto di gara con i sardi in pressione. Al 28′ grande chance per i sardi a causa di un disimpegno all’indietro di Maita che di testa colpisce la traversa della propria porta. Il Bari prova a mettere la testa fuori dal guscio con le incursioni di Cheddira ma al 38′ c’è un’altra grande occasione da gol per il Cagliari, con Di Pardo che trova il colpo di testa angolatissimo ma Caprile con un super intervento ci arriva con la punta delle dita. Ultima incursione del Cagliari con Zappa, servono tre difensori del Bari per fermarlo.

VIDEO BARI CAGLIARI: IL SECONDO TEMPO

Il Bari inizia il secondo tempo con Ricci in campo al posto di Mazzotta. Dopo appena 2′ Esposito libera proprio Ricci a tu per tu con Radunovic, ma la conclusione del neo-entrato finisce sull’esterno della rete. All’11’ Caprile attento su una conclusione dalla lunga distanza di Makoumbou, quindi al 14′ Dorval viene ammonito per simulazione. Viene ammonito anche Benedetti, quindi alla mezz’ora altro intervento decisivo di Caprile che toglie dall’angolino basso un colpo di testa di Dossena. Ceter, entrato da pochi minuti, si infortuna e deve lasciare spazio a Folorunsho, nel Cagliari dentro Barreca e Nicolas Viola al posto di Dossena e Azzi.

Al 39′ però è il Bari ad andare vicinissimo al colpo del ko, con Folorunsho che appena dentro l’area di rigore gira sul palo a Radunovic battuto. L’ultima carta giocata da Ranieri è quella di Pavoletti ed è quella vincente: al 94′ il centravanti su uno spiovente dalla destra sfugge a Zuzek e da due passi schiaccia alle spalle di Caprile. Gelato il “San Nicola”, c’è spazio per un ultimissimo brivido per un’uscita sballata di Radunovic ma il Cagliari tiene e il pianto liberatorio di Claudio Ranieri saluta il ritorno della Sardegna in Serie A.

VIDEO BARI CAGLIARI: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Ovviamente per Michele Mignani e il Bari la delusione è enorme: “Sono qui a rispondere alle vostre domande, ma la mia unica voglia è quella di tornare a casa. Ho le lacrime agli occhi, spero domani mattina di rivedere tutti i ragazzi per salutarci con un sorriso. Ora c’è poco da dire o da fare, eravamo a 2 minuti dal sogno e tutto è svanito con quel gol al 94′. Abbiamo dato il massimo di quello che potevamo, ho invitato i ragazzi a tenere la testa alta e il petto in fuori perchè siamo stati in gioco fino alla fine e credo che avremmo meritato anche noi la promozione. Poi siamo sportivi e facciamo i complimenti al Cagliari, ma il Bari è stato all’altezza di avversari di spessore e in A dovevamo esserci entrambe. Il presidente? Non ho avuto modo di parlarci, c’è stato solo un saluto veloce“.

Claudio Ranieri ha scritto un’altra pagina della storia del Cagliari dopo quelle all’inizio degli anni Novanta: “Cagliari mi ha dato tanto, mi ha fatto diventare allenatore e mi è entrato nel cuore. Tornare era una grande incognita, avevo paura di non centrare l’obiettivo che tutta la piazza voleva e mi chiedeva. La sconfitta mi distruggeva dentro, ma siamo riusciti a raggiungere la meta. Quando giochi contro una buonissima squadra come il Bari sai e metti in preventivo che possano farti gol, ma siamo stati molto attenti diversamente da quanto fatto in casa. Il pari è stato importante perché potevamo perdere 3-1 in casa e su questo ho caricato i ragazzi. Ho fatto un contratto di sei mesi e due anni. Sono venuto qui ho iniziato ad allenare e ho messo dentro quelli che pensavo mi potessero dare di più. Col direttore sportivo e il presidente siamo già d’accordo. Mi auguro che i soldi che verranno spesi saranno quelli giusti e porterenno risultati che finora non erano arrivati“.

