Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (14^ giornata)

RISULTATI SERIE B: PROSEGUE LA 14^ GIORNATA

Sono 7 le partite che sabato 27 novembre si giocano per i risultati di Serie B: dopo aver assistito ai due anticipi del venerdì, proseguiamo con una 14^ giornata che si presenta molto interessante per quelli che sono gli incroci in campo, e naturalmente nel vedere come cambierà la classifica di un campionato cadetto sempre aperto a rivoluzioni di turno in turno. Attualmente comanda il Brescia, che ha spodestato il Pisa e si è confermato settimana scorsa, nel tentativo di andare in fuga; i nerazzurri però hanno battuto un colpo, dimostrando di essere ancora vivi.

Con il Lecce primo inseguitore, alle spalle di queste prime due della classe si sta aprendo una vera e propria lotta per le posizioni di rincalzo, che però sono ancora utili per provare a prendersi la promozione diretta; in coda invece sembrano definite due delle retrocesse, ma chiaramente siamo alla fine di novembre e dunque questi risultati di Serie B non si potranno in alcun modo ritenere fondamentali, anche se quello che succederà in campo oggi sarà decisamente importante.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Curiosamente, i risultati di Serie B per la 14^ giornata ci mettono di fronte alcune sfide dirette: Brescia Pisa per esempio è, come abbiamo già visto, il match tra la nuova capolista e quella che lo era fino a poco tempo fa, ma che poi è entrata in crisi di risultati o forse, semplicemente, è rientrata nei ranghi visto che non era attesa a una corsa di testa. La squadra di Luca D’Angelo però ha battuto il Benevento nell’ultimo turno, tornando alla vittoria e riuscendo a tenere il passo di un gruppo di quattro formazioni che occupano la terza posizione in classifica, dunque in piena corsa per prendersi la promozione diretta.

Tra queste resistono alla grande Cremonese e Reggina, con i grigiorossi che proprio vincendo al Granillo hanno agganciato gli amaranto; avremo poi una succosa Ascoli Monza tra due squadre che in questo momento sono settime, posizione ottima per i marchigiani mentre i brianzoli ovviamente corrono per il salto di categoria e, anche se appaiono in ripresa, non si possono ancora accontentare di trovarsi in zona playoff. Vedremo allora quello che tra poco ci diranno i campi, perché naturalmente saranno ancora molti i temi che emergeranno da questo sabato dedicato ai risultati di Serie B per la 14^ giornata.

RISULTATI SERIE B: 14^ GIORNATA

Ore 14:00 Alessandria Cremonese

Ore 14:00 Ascoli Monza

Ore 14:00 Benevento Reggina

Ore 14:00 Cosenza Spal

Ore 14:00 Frosinone Pordenone

Ore 16:15 Brescia Pisa

Ore 18:30 Perugia Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 27

Lecce 25

Pisa, Frosinone, Cremonese, Reggina 22

Ascoli, Monza 21

Perugia, Cittadella 20

Benevento, Como 19

Ternana 18

Parma 17

Cosenza 15

Spal 14

Alessandria 11

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 3



