Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (2^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SI COMPLETA LA 2^ GIORNATA

Sono sei le partite che domenica 29 agosto si giocano per i risultati di Serie B: con l’anticipo delle ore 18:00, che è Cittadella Crotone, prende il via la terza e ultima tornata di gare per la 2^ giornata del campionato cadetto, e allora possiamo subito dire che alle ore 20:30 vivremo Lecce Como, Monza Cremonese, Parma Benevento, Reggina Ternana e Spal Pordenone. Abbiamo già avuto quattro anticipi, e il calendario per ora punta sulla domenica come giorno forte; sarà interessante valutare come cambierà la classifica del torneo dopo queste partite, tutte molto interessanti.

Il big match è senza ombra di dubbio quello che si gioca al Tardini, dove i ducali hanno il loro esordio interno in quella che potrebbe essere la sfida tra le due promosse senza passare dai playoff; di diverso avviso sono ovviamente avversarie di qualità come Monza e Lecce che ci riproveranno dopo l’anno in chiaroscuro appena vissuto, e poi l’incompiuta Cittadella alla prova Crotone. Gli ingredienti per una grande domenica dedicata ai risultati di Serie B ci sono tutti, ora vedremo cosa ci diranno i campi…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Studiando i risultati di Serie B per la 2^ giornata, possiamo dire che delle big impegnate domenica soltanto il Cittadella ha vinto all’esordio: per i veneti è arrivata una affermazione di misura contro il Vicenza, mentre si sono fermate sul pareggio tutte le altre. Il Parma ha frenato a Frosinone venendo agganciato nel finale, il Monza non è riuscito a segnare a Reggio Calabria, il Crotone è stato raggiunto due volte dal Como; anche la Reggina potrebbe essere considerata una delle pretendenti alla promozione, mentre a fallire l’appuntamento con la prima giornata è stato il Lecce, che è crollato a Cremona e per differenza reti ha chiuso il turno con l’ultimo posto nella classifica di Serie B. Tra chi ha fatto bene allora, oltre alla Cremonese, non abbiamo altre squadre in questa domenica: solo i grigiorossi, tra le 12 impegnate oggi, hanno vinto alla prima giornata perché Spal e Pordenone hanno perso, così anche la Ternana che è stata sorpresa in casa dal Brescia. Anche per questo motivo i risultati di Serie B che completano la 2^ giornata saranno più interessanti che mai, la voglia di riscatto sarà ovviamente molta ma non tutte riusciranno a prendersi i 3 punti…

RISULTATI SERIE B: 2^ GIORNATA

Ore 18:00 Cittadella Crotone

Ore 20:30 Lecce Como

Ore 20:30 Monza Cremonese

Ore 20:30 Parma Benevento

Ore 20:30 Reggina Ternana

Ore 20:30 Spal Pordenone

CLASSIFICA SERIE B

Pisa, Brescia, Ascoli 6

Frosinone 4

Cremonese, Brescia, Benevento, Cittadella, Perugia 3

Como, Crotone, Parma, Monza, Reggina 1

Alessandria, Cosenza, Vicenza, Pordenone, Spal, Ternana, Lecce 0



