Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (21^ giornata)

RISULTATI SERIE B: INIZIA LA 21^ GIORNATA

I risultati di Serie B ci accompagnano all’inizio della 21^ giornata, perché non ci sono stati anticipi del venerdì e dunque, sabato 5 febbraio, alle ore 14:00, si parte con una serie di gare che sono Alessandria Pisa, Benevento Parma, Como Lecce, Cosenza Brescia, Crotone Cittadella e Ternana Reggina. Avremo poi i due posticipi: alle ore 16:15 si gioca Frosinone Vicenza, alle ore 18:30 questo sabato si concluderà con Ascoli Perugia. Sarà chiaramente interessante scoprire come cambierà la classifica di Serie B dopo le partite che vivremo per la 21^ giornata, e ovviamente bisogna fare un’altra considerazione.

Vale a dire, il campionato cadetto ha avuto la sua settimana di sosta ma nel frattempo le squadre che dovevano recuperare alcune gare sono scese in campo, dunque ora tutte le 20 protagoniste del torneo hanno disputato 20 giornate e possiamo fare i conti “pieni”. Cosa che proveremo allora a fare, mentre aspettiamo che per i risultati di Serie B si inizi a giocare consideriamo brevemente quali possano essere i temi principali che emergeranno dai campi per la 21^ giornata, vale a dire il secondo turno nel girone di ritorno.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B arrivano quindi a pochi giorni dai recuperi, che hanno portato tutte le squadre a parità di gare giocate. Recuperi che hanno esaltato soprattutto il Lecce, capace di prendersi il primo posto in classifica e di guardare tutte le rivali dall’alto in basso: i salentini oggi giocano sul difficile campo di Como, e dovranno provare a confermare il primato nei confronti del Brescia, che è ospite del Cosenza, e del Pisa che ha perso la leadership ma resta comunque in alta classifica, e se la deve vedere ad Alessandria.

Leggermente più indietro vedremo come se la caverà il Benevento: tecnicamente i sanniti hanno un big match al Vigorito, arriva il Parma che in estate era tra le grandi candidate alla promozione diretta, ma che poi ha avuto parecchie difficoltà e infatti deve addirittura guardarsi dalla lotta per evitare i playout. Tra le deluse possiamo certamente inserire il Perugia, che prima della sosta si è fatto riprendere dal Monza all’ultimo secondo di un lungo recupero, e ora rischia di allontanarsi in modo sostanziale dai playoff. Vedremo cosa succederà, perché tra poco torneremo in campo per vivere le emozioni legate ai risultati di Serie B per la 21^ giornata…

RISULTATI SERIE B: 21^ GIORNATA

Ore 14:00 Alessandria Pisa

Ore 14:00 Benevento Parma

Ore 14:00 Como Lecce

Ore 14:00 Cosenza Brescia

Ore 14:00 Crotone Cittadella

Ore 14:00 Ternana Reggina

Ore 16:15 Frosinone Vicenza

Ore 18:30 Ascoli Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 40

Pisa 39

Brescia 38

Benevento, Cremonese, Monza 35

Frosinone 34

Ascoli 32

Cittadella 31

Perugia 28

Como 26

Parma, Ternana 24

Reggina 23

Spal 22

Alessandria 20

Cosenza 17

Crotone 13

Vicenza, Pordenone 11



