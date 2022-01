Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score, recuperi 30 gennaio

RISULTATI SERIE B: RECUPERI IMPORTANTI!

Riposo ma non del tutto, i risultati Serie B ci faranno compagnia anche oggi, domenica 30 gennaio 2022, nonostante il campionato cadetto sia fermo in occasione della finestra aggiuntiva per le Nazionali dovuta ai cambiamenti nel calendario internazionale dovuti al Covid. Proprio il Coronavirus però ha causato un ritardo anche al campionato di Serie B e allora questi giorni vengono utilizzati per alcuni recuperi che oggi saranno completati, rendendo più significativa la classifica di Serie B dopo le prime venti giornate.

Andiamo allora a presentare subito quello che accadrà oggi, ricordando il programma di questa ultima domenica del mese di gennaio 2022. Ci saranno tre partite e tutte avranno il fischio d’inizio alle ore 14.30: si tratterà di Vicenza Alessandria, Parma Crotone e Cittadella Cosenza, dunque i riflettori saranno puntati soprattutto sulla lotta salvezza, con il Cittadella che è l’unica squadra tra queste che al momento potrebbe sognare in grande.

RISULTATI SERIE B: FOCUS SUL CITTADELLA

Parliamo allora proprio del Cittadella nella nostra analisi sui risultati Serie B per quanto riguarda i recuperi che ci attendono oggi pomeriggio. I veneti arrivano dal pareggio per 3-3 nel pazzo derby regionale contro il Vicenza di domenica scorsa, una partita che sa di occasione persa per il Cittadella, che ha comunque l’occasione di avvicinarsi al vertice della classifica se sfrutterà bene la favorevole partita casalinga con il Cosenza.

Il Cittadella negli ultimi anni è presenza fissa ai playoff di Serie B e ha spesso sfiorato una promozione che francamente sarebbe meritata, oltre che storica. In questa stagione finora il bilancio sulle 19 partite già disputate dal Cittadella ci parla di otto vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, un cammino che potrebbe portare verso i playoff – ma la classifica è corta, vincendo non sarebbero lontani nemmeno i primi due posti…

RISULTATI SERIE B, RECUPERI

Ore 14.30

Vicenza Alessandria

Parma Crotone

Cittadella Cosenza

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 40

Pisa 39

Brescia 38

Benevento, Cremonese, Monza 35

Frosinone 34

Ascoli 32

Cittadella 30

Perugia 28

Como 26

Ternana 24

Parma, Reggina 23

Spal 22

Alessandria 20

Cosenza 16

Crotone 12

Pordenone 11

Vicenza 8



