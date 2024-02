RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La lotta in coda! Diretta gol live score (26^ giornata, oggi 24 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE B: IN CODA

Proseguendo la nostra analisi sui risultati di Serie B, dobbiamo parlare anche di quello che sta succedendo in coda. La lotta alla salvezza si sta facendo entusiasmante: il Lecco aveva dato segnali di risveglio ma è rimasto ora ultimo in classifica con 20 punti, una lunghezza di vantaggio per la Feralpisalò che, esaurita una grande spinta qualche settimana fa, adesso è tornata a faticare con Marco Zaffaroni che sarà chiamato a fare miracoli. Poco più su troviamo l’Ascoli: queste sarebbero le tre squadre attualmente retrocesse senza passare dal playout, mentre lo spareggio sarebbe giocato da Ternana e Spezia che in questo momento hanno gli stessi punti, vale a dire 25.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Parma continua a vincere! Diretta gol live score (oggi 17 febbraio 2024)

Rischia, come abbiamo già detto, anche il Sudtirol; verosimilmente non si possono considerare al sicuro una Sampdoria che non ha mai fatto il salto di qualità, ed è la grande delusione in questo campionato, ma anche Pisa e Reggiana: a quattro punti dai playoff, nerazzurri e granata in realtà devono guardarsi le spalle perché almeno lo Spezia appare in ripresa, e sappiamo bene che nei risultati di Serie B si può spesso e volentieri procedere a folate, come dimostra per esempio il cammino che ha avuto il Bari. La classifica, ci ripetiamo, è corta: tutto è possibile, oggi gli occhi saranno sintonizzati in particolar modo su Feralpisalò Ascoli e Ternana Lecco che sono molto importanti anche per il quadro delle sfide dirette. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Catanzaro si rilancia, Bari e Pisa ok! 24^ giornata, 10 febbraio 2024

OGGI DUE BIG MATCH!

Saranno ancora otto, come già nelle ultime settimane, le partite che sabato 24 febbraio ci faranno compagnia con i risultati di Serie B per la 26^ giornata. Come sempre, ne vivremo cinque alle ore 14:00 e tre alle ore 16:15, e scopriremo come cambierà una classifica in cui, quando mancano 13 giorni al termine della stagione regolare, alcune situazioni stanno cominciando a definirsi pur se è ancora presto per tracciare bilanci. È tuttavia inevitabile notare come il Parma abbia strappato: sono 9 i punti che i ducali hanno sul terzetto che occupa il terzo posto, dunque per la squadra di Fabio Pecchia si tratta di confermare questa fuga per andare a prendersi la Serie A diretta.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Colpi esterni di Cremonese e Como! Diretta gol (oggi 3 febbraio 2024)

Tuttavia oggi vivremo almeno due partite che potrebbero cambiare le cose: il Parma va a Como, mentre allo Zini si gioca Cremonese Palermo con i rosanero che a questo punto possono ambire a prendersi il secondo posto scavalcando i grigiorossi, che però dall’avvento di Giovanni Stroppa in panchina hanno avuto un’ottima costanza e sono quasi sempre rimasti alla piazza d’onore. Da vedere allora cosa succederà con i risultati di Serie B per la 26^ giornata, anche perché oltre alla corsa per la promozione dobbiamo parlare delle altre lotte che stanno animando sempre più questo entusiasmante campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà davvero interessante scoprire quello che succederà con i risultati di Serie B. La corsa ai playoff è sempre interessante: il Sudtirol per esempio ha soltanto 3 punti di vantaggio sulla zona playout, ma allo stesso tempo si trova a -6 dall’ottavo posto e dunque può decisamente ambire a entrare nella griglia per la promozione, cosa che farebbe per la seconda stagione consecutiva. La classifica al momento rimane corta; il Modena, tornato all’ottavo posto, se vuole prendersi i playoff deve aumentare i giri del motore perché alle sue spalle sta salendo vertiginosamente un Bari che pare rinfrancato dalla cura di Beppe Iachini, e ci sono realtà come Brescia e Cosenza che hanno il fiato sul collo degli emiliani.

Al momento, per contro, dobbiamo anche dire che ci sono alcune squadre che sono praticamente certe di questo obiettivo minimo: Cremonese, Palermo, Venezia e Como si stanno giocando la promozione diretta ma hanno anche una posizione di classifica per la quale i playoff sembrano cosa fatta, ma questa ovviamente sarebbe la peggiore delle ipotesi. Sta salendo di colpi anche un Catanzaro che non dobbiamo mai dare per scontato, mentre è in caduta libera il Cittadella: i veneti sono reduci da una serie di sconfitte che li ha portati al settimo posto, ancora in zona utile per la post season ma certamente in grande affanno.

RISULTATI SERIE B: 26^ GIORNATA

Ore 14:00 Brescia Reggiana

Ore 14:00 Cittadella Catanzaro

Ore 14:00 Cremonese Palermo

Ore 14:00 Feralpisalò Ascoli

Ore 14:00 Sudtirol Bari

Ore 16:15 Como Parma

Ore 16:15 Pisa Venezia

Ore 16:15 Ternana Lecco

CLASSIFICA SERIE B

Parma 54

Cremonese 46

Palermo, Venezia, Como 45

Catanzaro 39

Cittadella 36

Modena 34

Bari, Brescia 33

Cosenza 32

Sampdoria 31 (-2)

Pisa, Reggiana 30

Sudtirol 28

Ternana, Spezia 25

Ascoli 23

Feralpisalò 21

Lecco 20











© RIPRODUZIONE RISERVATA