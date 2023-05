Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score: il Venezia asfalta il Modena!

RISULTATI SERIE B: IL VENEZIA ASFALTA IL MODENA!

Il Venezia asfalta il Modena con il poker siglato da Pohjanpalo e Zampano che ha messo a segno la rete del cinque a zero. Gara senza storia con la compagine di casa che ha premuto fin dall’inizio sull’acceleratore trascinata dalla giornata di grazia del suo centravanti che mostra tutto il suo vasto repertorio segnando in tutti i modi. Nel finale di seconda frazione c’è gloria anche per Zampano che piazza la sfera direttamente all’incrocio e completa la festa al Penzo. Con questa vittoria il Venezia vola a quota 45 punti e sogna i play-off. Il Modena di Tesser resta a quota 44 punti e proverà a dimenticare in fretta questa bruttissima sconfitta. (agg. Umberto Tessier)

VENEZIA IN VANTAGGIO

Un altro dei risultati di Serie B in arrivo è quello del Penzo: il Venezia conduce per 1-0 sul Modena, autore del gol il solito Joel Pohjanpalo che al 32’ minuto ha beffato il Modena e dunque continua a far sognare i lagunari. In questo momento la classifica di Serie B ci dice che il Venezia ha 7 punti di vantaggio sulla zona playout: con tre giornate da giocare significa sostanzialmente salvezza, ma adesso come detto la squadra di Paolo Vanoli può anche pensare ai playoff perché, se confermato, questo successo la proietterebbe a 45 punti.

Sarebbe decimo posto in compagnia del Palermo e ad una sola lunghezza da Ascoli e Palermo (una delle due giocherebbe i playoff). Insomma una grande rimonta, mentre il Modena sarebbe fermo a 44 punti: anche i canarini possono continuare a inseguire un posto nella post season, ma chiaramente perdere al Penzo sarebbe un duro colpo e aggiungerebbe un’altra avversaria nella lotta. Adesso vedremo come continuerà questa partita dei risultati di Serie B per la 35^ giornata… (agg. di Claudio Franceschini)

VINCONO ASCOLI E BRESCIA

Tanti pareggi oggi nei risultati di Serie B, salgono quindi le uniche due squadre finora capaci di vincere. Innanzitutto l’Ascoli, che batte per 2-1 il Pisa e aggancia proprio i toscani a quota 46 punti nella classifica di Serie B, il che rafforza naturalmente la candidatura dei marchigiani per un posto nei playoff. In zona salvezza invece potrebbe essere di fondamentale significato il successo del Brescia nello scontro diretto contro il Cosenza, anche in questo caso con il risultati di 2-1.

Rallentano tutte invece ai vertici della classifica, il che è una buona notizia per il Genoa, che pareggia per 0-0 sul campo del Sudtirol e conserva sei lunghezze di vantaggio sul Bari, bloccato sul pareggio casalingo per 1-1 contro il Cittadella. Segno X anche in Benevento Parma (2-2), con i campani capaci di rimontare per un pareggio che tuttavia rischia di servire a poco. Alle ore 18.00 il primo dei due posticipi sarà Venezia Modena, che cosa succederà sul campo dello stadio Pier Luigi Penzo? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PAREGGIO A COMO

Il lunedì in compagnia dei risultati di Serie B si è aperto con il pareggio per 1-1 al termine di Como Palermo, la partita giocata all’ora di pranzo presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia della città lombarda. Era passato in vantaggio il Palermo con il gol di Buttaro già al 17’ minuto di gioco, poi il Como ha saputo pareggiare grazie al gol su calcio di rigore di Cerri al 32’, mentre nella ripresa il punteggio non è più cambiato sancendo in questo modo la divisione della posta.

Nella classifica di Serie B quindi il Como sale a quota 43 punti e il Palermo tocca quota 45, si può certamente sognare i playoff anche se di contro non è ancora del tutto garantita la salvezza. Adesso naturalmente attendiamo la fascia principale di questo bellissimo lunedì in compagnia dei risultati di Serie B: ci attendono in contemporanea alle ore 15.00 ben cinque partite, cioè Ascoli Pisa, Bari Cittadella, Benevento Parma, Brescia Cosenza e Sudtirol Genoa. Che cosa succederà su tutti questi campi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INIZIA COMO PALERMO!

Con Como Palermo i risultati di Serie B stanno per presentarci i loro verdetti sulle partite della 35^ giornata. I lariani sono assolutamente in corsa per i playoff: nelle ultime 14 partite hanno perso una sola volta (a Venezia) anche se per contro hanno vinto solo tre gare, ma sono comunque riusciti a muovere la loro graduatoria e dunque adesso ci credono davvero. Una bella inversione di tendenza per il Como, che nel girone di ritorno ha raccolto 20 punti: nel girone di andata ne ha fatti 22 ma chiaramente qui mancano ancora quattro partite. Le ambizioni di inizio stagione erano quelle di giocare ai playoff, come dimostra la campagna acquisti resa lussureggiante dall’arrivo di Cesc Fabregas.

Il campo ha raccontato un’altra storia, ma questo è il campionato delle big in difficoltà (Benevento, Spal, Brescia, Venezia) e adesso alcune di loro stanno rialzando la testa, il Como spera ancora che in queste quattro giornate possa scalare altre posizioni in classifica prendendosi la post season. Ricordiamo che nel 2015, in Lega Pro, i lariani ai playoff si erano qualificati quasi all’ultimo secondo: poi, erano stati promossi in Serie B. Ora non c’è più tempo per parlare: mettiamoci comodi e stiamo a vedere come andranno le cose in campo, per i risultati di Serie B finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

IL CALO

Ne avevamo già parlato nel contesto dei risultati di Serie B, ma chiaramente nel frattempo si è giocata una partita in più: il Frosinone è ad un passo dalla promozione diretta che festeggerebbe oggi battendo la Reggina, ma arriva a tagliare lo striscione del traguardo con grande affanno. Un paragone calzante può essere quello del Sassuolo 2012-2013: i neroverdi avevano dominato la stagione ma nelle ultime giornate avevano rimandato la festa con una serie di risultati non in linea con quanto visto fino a quel momento.

Al Frosinone è accaduto lo stesso: i ciociari, primi in classifica da fine ottobre (quando hanno battuto il Bari), hanno iniziato a calare già a febbraio (prima sconfitta casalinga contro il Parma), poi hanno comunque vinto due partite ma a marzo sono andati in crisi. Una sola vittoria a fronte di quattro pareggi, perdendo in casa contro il Cosenza; quattro partite senza segnare, tre gol totali in sei gare (appena due quelli subiti), una media di 1,2 punti laddove in precedenza il passo era stato di 2,2. Certo, al Frosinone basterebbero tre punti: dunque battere una tra Reggina, Pisa, Genoa e Ternana oppure ottenere tre pareggi. Ci siamo quasi, ma con enorme fatica… (agg. di Claudio Franceschini)

UN LUNEDÌ DI GRANDE CALCIO!

I risultati di Serie B ci fanno compagnia in un inusuale lunedì 1 maggio: sfruttando la festa del lavoro il campionato cadetto ha “traslato” il suo consueto calendario, dunque i due anticipi sono andati in scena la domenica e oggi saranno otto le partite cui assisteremo, con le quali si chiuderà il programma della 35^ giornata. Alle ore 15:00 saremo in campo per Ascoli Pisa, Como Palermo, Bari Cittadella, Benevento Parma, Brescia Cosenza e Sudtirol Genoa.

Alle ore 18:00 il primo posticipo sarà Venezia Modena, alle ore 20:30 avremo invece il big match Frosinone Reggina. C’è tanta carne al fuoco nei risultati di Serie B, anche perché ci stiamo inesorabilmente avvicinando alla conclusione della stagione regolare: è tutto ancora da decidere, il Frosinone oggi potrebbe conquistare la promozione diretta perché gli basterebbe battere la Reggina (in ripresa, ma penalizzata di 3 punti) per festeggiare il traguardo raggiunto.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Serie B bisogna dire che anche nel campionato cadetto regna l’incertezza: è di martedì la notizia che Pisa Bari è sub iudice, risultato non omologato perché sull’azione che ha portato al rigore decisivo (per la vittoria dei galletti) l’arbitro ha intercettato il pallone ma non ha fermato il gioco come da regolamento. Un errore palese, ma anche così la decisione del Giudice Sportivo è stata incredibile; questo potrebbe cambiare la storia del Bari che si gioca la promozione diretta con il Genoa (o quella del Pisa nella corsa ai playoff), non del Frosinone.

Come detto, ai ciociari basta battere la Reggina: sarebbe Serie A con tre giornate di anticipo anche considerando i 3 punti che il Bari ha ottenuto all’Arena Garibaldi, e che con tutta probabilità saranno restituiti. Casomai, chi rischia di ritrovarsi con qualche punto in meno è proprio la coppia Genoa-Reggina: entrambe già penalizzate, il caso del Siena in Serie C è emblematico e allora attenzione, perché la classifica di Serie B che stiamo leggendo oggi potrebbe anche essere diversa da quella “reale”…

RISULTATI SERIE B: 35^ GIORNATA

Como Palermo 1-1

Ascoli Pisa 2-1

Bari Cittadella 1-1

Benevento Parma 2-2

Brescia Cosenza 2-1

Sudtirol Genoa 0-0

Venezia Modena 4-0

Ore 20:30 Frosinone Reggina

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 68

Genoa (-1) 67

Bari 61

Sudtirol 54

Parma 52

Cagliari 51

Ascoli, Pisa, Reggina (-3) 46

Palermo, Venezia 45

Modena 44

Ternana, Como 43

Brescia, Cosenza, Cittadella 38

Perugia 36

Spal 35

Benevento 32











