Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (36^ giornata)

I risultati Serie B saranno grandi protagonisti questa sera, venerdì 24 luglio 2020: attendiamo infatti con ansia le dieci partite della trentaseiesima giornata, il terzultimo turno della stagione regolare del campionato cadetto. La Serie B anche in una annata a dir poco complicata non sta tradendo le attese e moltissimi verdetti sono ancora da stabilire: ad appena 270 minuti dal termine, ci sono anzi molte squadre per le quali tutto è ancora possibile, dagli scenari migliori a quelli più drammatici. La classifica Serie B infatti è ancora cortissima salvo le poche eccezioni in testa e in coda, di conseguenza i risultati Serie B attesi dalla 36^ giornata potranno davvero essere determinanti. Meglio allora scoprire subito quale sarà il programma di oggi, secondo gli orari ormai consueti: si parte con un anticipo alle ore 18.45, che sarà Livorno Crotone, poi alle ore 21.00 avremo il fischio d’inizio degli altri nove incontri, cioè Ascoli Pordenone, Chievo Cittadella, Cosenza Pisa, Cremonese Spezia, Entella Perugia, Frosinone Benevento, Salernitana Empoli, Trapani Pescara e Venezia Juve Stabia.

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA PLAYOFF

Parlando dei risultati Serie B è doveroso evidenziare l’ammucchiata che caratterizza la zona playoff. Il secondo posto potrebbe ormai essere lontano, perché il Crotone vanta ben sei punti di vantaggio dopo la scorsa giornata, nella quale i calabresi hanno pareggiato con la Salernitana ma le inseguitrici hanno tutte fatto peggio, a partire dallo Spezia che ha perso in casa con il Venezia. Con alcune combinazioni di risultati, anzi, il Crotone potrebbe fare festa matematicamente già oggi: alle sue spalle però tutto è possibile. Dallo Spezia terzo al Pisa ottavo le sei squadre che ad oggi farebbero i playoff di Serie B sono racchiuse in appena sei punti, dunque le gerarchie possono ancora cambiare e di molto (ricordiamo che la terza e la quarta saranno esentate dal primo turno), senza dimenticare che il gruppo delle partecipanti non è ancora definito, dal momento che nello spazio di ulteriori tre punti dal Pisa abbiamo Empoli, Chievo ed Entella. Toscani e veneti hanno subito rimonte clamorose nella scorsa giornata (l’Empoli proprio contro l’Entella), altrimenti farebbero già parte a pieno titolo del gruppone in lotta. Fare previsioni è pericoloso: settimana scorsa fra le prime otto – a parte il Benevento nella “amichevole” con il Livorno – ha vinto solo il Pisa. Oggi cosa succederà?

RISULTATI SERIE B, 36^ GIORNATA

Ore 18.45

Livorno Crotone

Ore 21.00

Ascoli Pordenone

Chievo Cittadella

Cosenza Pisa

Cremonese Spezia

Entella Perugia

Frosinone Benevento

Salernitana Empoli

Trapani Pescara

Venezia Juve Stabia

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 80

Crotone 62

Spezia 56

Pordenone 55

Frosinone 53

Cittadella 52

Salernitana 51

Pisa 50

Empoli 48

Chievo, Entella 47

Ascoli 45

Cremonese, Venezia 44

Perugia, Pescara 42

Juve Stabia 41

Cosenza 37

Trapani (-2) 35

Livorno 21



