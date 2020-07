Diretta Crotone Salernitana/ Streaming video Dazn: volata finale rossoblu (Serie B)

Crotone Salernitana si gioca in diretta dallo stadio Scida, e vale per la 35^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020: squadre in campo alle ore 21:00 di venerdì 17 luglio per un derby del Sud davvero caldo. Gli squali hanno assestato una spallata pesantissima alla corsa per la promozione diretta: battendo in sequenza Cittadella e Pordenone hanno fatto selezione portandosi a +5 sullo Spezia, tagliando fuori il resto della concorrenza e sapendo che vincere anche questa sera significherebbe avere un piede e mezzo in Serie A. Occasione dunque da non perdere per Giovanni Stroppa, che nel post-lockdown ha trovato il ritmo giusto e cerca di coronare il suo sogno; lo fa anche la Salernitana, che ha avuto il pregio di mantenersi costante per tutto il campionato e infatti in questo momento giocherebbe i playoff, dove sarebbe una mina vagante. Lunedì i granata hanno demolito il Cittadella confermando la bontà del progetto, e sono pronti a prendersi un altro scalpo prestigioso; vedremo se ce la faranno, aspettiamo allora la diretta di Crotone Salernitana e nel frattempo possiamo analizzare in maniera più dettagliata le scelte da parte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Salernitana sarà trasmessa dalla piattaforma DAZN, dunque sarà tecnicamente un appuntamento in diretta streaming video per tutti gli abbonati che potranno seguire questa partita utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione. In alternativa, come al solito, le partite del campionato di Serie B saranno eventualmente visibili su una smart tv, sulla quale si può attivare il servizio DAZN sfruttando un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SALERNITANA

Solito 3-5-2 per Stroppa in Crotone Salernitana: Spolli e Gigliotti si giocano un posto in difesa davanti a Cordaz, in una linea che prevede anche Curado e Golemic, avanzano la loro posizione gli esterni che potrebbero essere nuovamente Gerbo e Molina anche se Mazzotta, per la fascia sinistra, spera di avere una maglia dal primo minuto. Spazio poi ad una linea mediana nella quale Benali fa il regista potendo anche posizionarsi sulla trequarti, e lasciando così il settore nevralgico a Zanellato e Barberis; davanti continua a segnare Simy che ha agganciato Iemmello a quota 18 come capocannoniere di Serie B, al suo fianco ci sarà uno tra Messias e Armenteros.

Giampiero Ventura utilizza un modulo speculare o quasi per la sua Salernitana, perché qui il centrocampo rimane a quattro (Di Tacchio e Akpa Akpro formano la cerniera mediana con Cicerelli e Curcio – favorito su Walter Lopez – schierati larghi) e avanzano sulla trequarti due giocatori, Maistro e Lombardi che accompagnano la prima punta Gondo. Kiyine si candida per la mediana, Djuric contende la maglia di prima punta, in difesa Billong può tornare a comandare il reparto e giocherebbe stretto tra Aya e Migliorini, gli altri due centrali che dovranno proteggere l’operato del portiere Micai.



© RIPRODUZIONE RISERVATA