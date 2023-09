RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: la capolista virtuale, live score (5^ giornata 16 settembre 2023)

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA VIRTUALE

Lo abbiamo detto, lo ripetiamo: la capolista virtuale che apre i risultati di Serie B per la quinta giornata è il Modena. La squadra emiliana ha giocato solo tre partite, e le ha vinte tutte: prima il 2-1 a Cosenza, poi il successo per 1-0 contro l’Ascoli e infine il 2-0 al Pisa, ancora al Braglia. Il Modena avrebbe dovuto sfidare il Brescia, che però all’epoca era segnata come squadra X nel calendario: le rondinelle sono poi state ammesse in Serie B – respinto invece il ricorso della Reggina, che proprio negli ultimi giorni è stata iscritta al campionato di Serie D con la nuova denominazione di Fenice Amaranto.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Vola il Sudtirol! Diretta gol live score (4^ giornata, 2 settembre 2023)

In attesa del recupero contro il Brescia, il Modena vola: l’anno scorso da neopromosso ha sfiorato i playoff, poi in estate ha salutato Attilio Tesser (tornato in Serie C, e alla Triestina dopo 18 anni) e chiamato Paolo Bianco a fare da allenatore. Un azzardo: tecnico inesperto, che però ha approcciato i risultati di Serie B alla grande e, grazie ai gol di Luca Strizzolo – un lusso per il campionato cadetto – si è spinto a punteggio pieno dopo tre giornate. Adesso l’impegno contro una Feralpisalò a zero punti e zero gol: una bella occasione, ma vedremo come andranno le cose perché le sorprese nei risultati di Serie B sono sempre dietro l’angolo… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score: Venezia in rimonta! (30 agosto 2023)

OGGI SEI PARTITE!

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia con le sfide della quinta giornata: è sabato 16 settembre e si giocano ben sei partite, con il calendario che dopo i primi turni della stagione torna ad assumere i connotati classici. Dunque, avremo cinque gare con inizio alle ore 14:00 e nello specifico saranno Ascoli Palermo, Cosenza Sudtirol, Feralpisalò Modena, Lecco Brescia e Pisa Bari; alle ore 16:15 si giocherà invece il sesto match di giornata, vale a dire Reggiana Cremonese. Inevitabilmente, la classifica di Serie B risulterà modificata dopo queste partite ma ora facciamo qualche ulteriore considerazione su questo sabato.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Parma e Modena a punteggio pieno (oggi 29 agosto 2023)

Innanzitutto possiamo dire che lo scenario attuale che riguarda i risultati di Serie B è ancora incompleto: come noto Lecco e Brescia hanno iniziato in ritardo il loro campionato a causa dell’incertezza sull’effettiva partecipazione alla Serie B, e questo ha generato una situazione in cui ci sono alcune squadre che hanno una partita in meno e dovranno recuperare, per non parlare di bluceleste e rondinelle che prima della sosta per le nazionali sono scese in campo soltanto una volta. Al netto di questo, qualche excursus per quanto visto fino a questo momento, aspettando che per i risultati di Serie B si giochi, lo possiamo comunque fare…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Ecco allora che possiamo dire, a margine dei risultati di Serie B attesi questo sabato, che la classifica del campionato cadetto è comandata al momento da Catanzaro e Parma: domani calabresi e ducali si affrontano nella sfida diretta del Ceravolo e questo può certamente lanciare qualche rivale, a cominciare dal Modena che oggi ha una bella occasione. I canarini sono di stanza sul campo della Feralpisalò, e questo è virtualmente il testa-coda della classifica: i Leoni del Garda sono ultimi con zero punti, il Modena terzo con 9 ma con sole tre partite, e dunque la squadra di Paolo Bianco vola a punteggio pieno ed è in odore di sorpasso.

Il Sudtirol invece ha confermato al momento il trend della passata stagione, trovandosi a quota 7 punti in compagnia del Palermo; in coda invece come detto il Lecco che però ha giocato soltanto una partita, la Sampdoria avrebbe 4 punti ma ne ha due di penalizzazione e deve risalire la corrente, ma al netto di questo la squadra di Andrea Pirlo non è ancora riuscita a prendere piena confidenza con i risultati di Serie B. Vedremo poi se arriverà un salto di qualità da parte di Bari e Cremonese, candidate alla promozione: per ora 6 punti per i galletti e 5 per i grigiorossi con il pieno di partite, si poteva certo fare di più ma la stagione è lunga…

RISULTATI SERIE B: 5^ GIORNATA

Ore 14:00 Ascoli Palermo

Ore 14:00 Cosenza Sudtirol

ore 14:00 Feralpisalò Modena

Ore 14:00 Lecco Brescia

Ore 14:00 Pisa Bari

Ore 16:15 Reggiana Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 11

Catanzaro, Parma 10

Modena* 9

Palermo*, Sudtirol* 7

Bari 6

Cremonese, Cittadella 5

Como*, Cosenza 4

Brescia**, Pisa*, Ascoli 3

Sampdoria (-2), Reggiana 2

Spezia*, Ternana 1

Lecco**, Feralpisalò 0

* una partita in meno

** tre partite in meno











© RIPRODUZIONE RISERVATA