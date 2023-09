Video/ Modena Pisa (risultato 2-0) gol e highlights. Emiliani in gol all’inizio e alla fine (Serie B)

Un gol a inizio e uno a fine partita e il Modena doma le resistenze del Pisa. Il Modena impiega solamente 4 minuti per aprire le marcature, con Tremolada che riesce a segnare di sinistro su un cross di Manconi. Il Pisa, colpito dal gol, fatica a reagire e riesce a sferrare il suo primo tiro verso la porta solo dopo un quarto d’ora, ma Veloso non riesce a sorprendere Gagno. Il Pisa continua a lottare per trovare spazi contro la solida difesa del Modena e al 25′, Gagno para agevolmente un tiro su punizione di Veloso. Nel frattempo, il Modena controlla il gioco e cerca di sfruttare le ripartenze. Al 32′, il Pisa subisce un altro duro colpo quando Guiebre viene fermato da Hermannsson mentre stava per andare in porta. L’arbitro, dopo aver consultato il VAR, espelle Hermannsson per un’occasione da gol chiara. Dal calcio di punizione successivo, Nicolas effettua una grande parata per negare a Tremolada la sua seconda rete e il raddoppio per il Modena. Beruatto viene ammonito per un fallo su Oukhadda, mentre il Pisa lotta visibilmente e il Modena si trova ora in superiorità numerica alla fine del primo tempo.

Nel secondo tempo, il Pisa fa due cambi, inserendo Mlakar e Piccinini al posto di Veloso e Valoti. Il Modena sostituisce Guiebre e Bonfanti con Cotali e Strizzolo. Palumbo viene ammonito al 7′, mentre Strizzolo prova la sua prima conclusione al 9′, ma il suo tiro finisce fuori. Il Pisa, a causa della sua inferiorità numerica, fatica a creare opportunità offensive. Tremolada sfiora la traversa con un calcio di punizione al quarto d’ora, poi nel Modena entra Duca al posto di Palumbo. Al 19′, il Pisa non riesce a sfruttare una punizione dalla trequarti di Beruatto. Nonostante la situazione difficile, i toscani continuano a lottare, ma il Modena rimane in vantaggio sia per gol che per un uomo in più. Il Modena, con un uomo in più, controlla il gioco e cerca il raddoppio nel finale. Manconi e Strizzolo si avvicinano al gol, ma è Strizzolo che alla fine sigla il secondo gol al 94′, sfruttando un perfetto assist di Gerli. Il Modena vince meritatamente e conferma il successo esterno ottenuto contro il Cosenza. Per il Pisa, invece, è una notte difficile dopo la sconfitta subita contro il Parma nel turno infrasettimanale.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Alberto Bianco il Modena ha vinto contro un avversario di grande spessore: “Abbiamo affrontato una squadra che, come dicevo alla vigilia, gioca molto bene a calcio e arriverà in alto. Paradossalmente abbiamo sofferto di più in superiorità numerica, in questo dobbiamo migliorare, ma faccio i complimenti al Pisa. Nelle ultime due partite siamo riusciti a mettere in luce un carattere che, se espresso con continuità nel corso della stagione, potrà farci sicuramente comodo per rincorrere i nostri obiettivi. L’approccio alla partita è stato fondamentale per ottenere il massimo”.

Alberto Aquilani commenta il difficile momento per il Pisa: “Due partite di seguito dove giochiamo in inferiorità numerica sono difficili. Con il Parma siamo riusciti a fare una partita diversa, oggi non ci siamo riusciti. I ragazzi devono continuare a lavorare come stanno facendo, oggi era complicato. Il Modena è una squadra forte ed aggressiva, lo sapevamo. L’approccio non è stato dei migliori. Dopo il gol abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Io non ho visto il fallo e quindi non posso giudicare. Sosta nazionali? Arriva in un momento giusto per noi. Ci sono troppi giocatori da recuperare. Ci serve recuperare energie e ci serve capire, analizzare e migliorare alcuni aspetti rapidamente. Non possiamo subire espulsioni e reti in maniera così semplice“.

