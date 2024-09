DIRETTA BRESCIA CREMONESE, SFIDA APERTA!

Il turno di Coppa Italia è stato negativo per tutte e due le formazioni. La diretta Brescia Cremonese vedrà le due gare eliminate nello scorso turno di Coppa sfidarsi allo stadio Rigamonti in questo lunedì 30 settembre 2024 alle ore 20:30.

I padroni di casa, sconfitti già in campionato con il Pisa per 2-1, perdono anche in Coppa Italia per mano del Monza, capace di vincere 3-1. Si tratta del secondo ko consecutivo per il Brescia, fermo con le buone notizie dal 14 settembre (vittoria con il Frosinone).

La Cremonese stava andando bene in Serie B grazie alle vittorie sui campi ostici di Sassuolo, 4-1, e Catanzaro con la rete del 2-1 di Barbieri che porta a tre i risultati utili consecutivi dato che queste partite sono state intervallate dall’1-1 con lo Spezia.

DIRETTA IN TV BRESCIA CREMONESE, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

Se siete interessati ad assistere alla diretta Brescia Cremonese dovrei essere disposti di un abbonmento a DAZN.

Anche per ciò che riguarda la diretta streaming non cambia la musica con DAZN che offre l’uso dell”applicazione sui vari dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CREMONESE

Eccoci a presentar quelle che sono le probabili formazioni della diretta Brescia Cremonese. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-5-1-1: in porta Lezzerin, difeso qualche metro più avanti da Jallow, Papetti e Adorni. Agiranno da esterni Dickmann e Corrado con Bisoli, Verreth e Besaggio a centrocampo mentre davanti Olzer sopporterà Juric.

La Cremonese opterà invece per l’assetto tattico 3-4-1-2. Guantoni affidati a Fulignati con difesa a tre formata da Ceccherini, Antov e Bianchetti. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Zanimacchia, Collocolo, Majer e Quagliata mentre Vazquez sarà il trequartista alle spalle di Bonazzoli e Nasti

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BRESCIA CREMONESE

Come ultimo paragrafo per l’analisi della partita ci sono le quote per le scommesse di Brescia Cremonese. L’1 fisso in favore dei biancazzurri è dato a 2.85, più del 2 relativo alla Cremo a 2.55 con la X del pareggio a 3.10.

L’Over 2.5 (tre gol nell’incontro) è offerto a 20.5 contro l’1.66 dell’Under con Gol a 1.85, quasi come il No Go a 1.83.