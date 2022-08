Risultati Serie B/ Diretta gol live score, anticipi 2^ giornata (sabato 21 agosto)

RISULTATI SERIE B: TRE ANTICIPI IL SABATO!

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia sabato 20 agosto: la 2^ giornata è stata inaugurata da Bari Palermo, anticipo di lusso, ma anche le partite di oggi promettono scintille. Ascoli Spal, Genoa Benevento e Perugia Parma: le tre gare prendono il via alle ore 20:45 regalandoci dunque una serata di grandi emozioni, almeno sulla carta. Spicca certamente il fatto che il Genoa abbia avuto un avvio parecchio complicato, ma nel primo big match della stagione ha vinto sul campo del Venezia e dunque è riuscito a partire con il piede giusto nella sua caccia alla promozione immediata.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Yeboah regala 3 punti al Genoa

Chi va a caccia di riscatto è sicuramente il Benevento, battuto in casa dal Cosenza; anche il Perugia però ha perso all’esordio, mentre il Parma ha portato a casa un punto che, arrivato in casa contro il Bari, potrebbe anche essere prezioso. Scopriremo come cambierà la classifica di Serie B una volta che avremo vissuto queste partite che valgono come anticipi della 2^ giornata; adesso, aspettando che per i risultati di Serie B si giochi, proviamo a fare un rapido excursus su quelli che sono i temi principali che ci accompagneranno nel corso della serata.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: Cagliari salvo al 93'! Live score

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà un sabato davvero intenso quello relativo ai risultati di Serie B: in campo infatti troviamo alcune delle candidate alla promozione. Certamente lo sono Genoa e Benevento, certamente lo è un Parma che però l’anno scorso ha incredibilmente fallito la stagione, arrivando più vicina ai playout che ai playoff; sogna di correre per la Serie A il Perugia, che però ha sempre qualcosa in meno della concorrenza e in particolar modo quest’anno, anche se una rosa non del tutto all’altezza può in qualche modo essere bilanciata dalla presenza di Fabrizio Castori alla guida. Per quanto riguarda la terza partita nei risultati di Serie B, l’Ascoli è chiamato a confermare i playoff raggiunti lo scorso anno mentre la Spal ha fatto come il Parma, anzi peggio e soprattutto arrivava da una stagione già in chiaroscuro, nella quale aveva mancato la post season. Questi sono sostanzialmente i temi principali che compongono il quadro dei risultati di Serie B per le partite di sabato 20 agosto; adesso, presentiamo meglio le sfide che sono in programma provando anche a ipotizzare quello che potrebbe succedere sui tre campi coinvolti…

Risultati Serie B, Classifica/ Lecce e Cremonese in A, Alessandria in C

RISULTATI SERIE B: 2^ GIORNATA

Ore 20:45 Ascoli Spal

Ore 20:45 Genoa Benevento

Ore 20:45 Perugia Parma

CLASSIFICA SERIE B

Reggina, Brescia, Palermo, Cittadella, Ascoli, Genoa, Cosenza, Frosinone 3

Parma, Bari, Cagliari, Como 1

Pisa, Ternana, Venezia, Benevento, Modena, Spal, Sudtirol, Perugia 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA