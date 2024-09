RISULTATI SERIE C: BIG MATCH ALL’ADRIATICO!

Sono appena tre le partite che per i risultati Serie C si giocano lunedì 23 settembre 2024: questa volta, nel calendario della quinta giornata, possiamo parlare dunque di un quadro ridotto anche perché sarà coinvolto solo il girone B. Siamo comunque in un contesto di prima serata: Pescara Perugia prende il via alle ore 20:30 mentre le altre due partite, che sono Rimini Milan Futuro e Spal Carpi, si giocheranno alle ore 20:45. Inevitabilmente il big match nei risultati Serie C di stasera è quello dell’Adriatico: Pescara e Perugia si ritrovano avversarie per la seconda stagione consecutiva, entrambe a caccia di promozione e di riscatto.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: Benevento primo, Picerno secondo! (22 settembre 2024)

L’anno scorso infatti erano arrivate ai playoff, ma entrambe lasciando per strada qualcosa nel corso della stagione regolare; la post season poi non è andata affatto come sperato, ma stiamo comunque parlando di due società che vogliono tornare grandi sapendo di poterlo fare, ma essendosi già scontrate con una realtà complicata e in particolar modo il Perugia, già sconfitto a Carpi e con una sola vittoria dopo quattro giornate. Vedremo allora cosa ci diranno i risultati Serie C per questi intriganti posticipi, perché bisogna parlare anche delle altre partite in programma lunedì sera.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Prima vittoria per l'Altamura Diretta gol live score (oggi 21 settembre 2024)

RISULTATI SERIE C: TRE POSTICIPI, UN GIRONE

Con i risultati Serie C parliamo allora di un solo girone: troviamo in campo il Milan Futuro, che mercoledì ha recuperato la partita contro la Torres e ha strappato un bel pareggio sul campo di una squadra che si gioca la promozione. È stato il secondo punto in classifica per un Milan Futuro che non è ancora decollato: sapevamo che l’inizio di questa avventura in Serie C sarebbe potuto essere complesso ma Daniele Bonera sa di avere a disposizione una rosa di qualità e che si può togliere belle soddisfazione, l’obiettivo resta chiaramente quello di far crescere i ragazzi ma intanto una corsa ai playoff è sempre possibile e vedremo se stasera a Rimini arriverà la prima vittoria.

Risultati Serie C, classifiche/ Si scende tutti in campo! Diretta gol live score (oggi 20 settembre 2024)

Al Mazza invece si gioca una Spal Carpi che ammicca a un passato recente importante: le due squadre sono state protagoniste in Serie B e hanno conosciuto anche la massima serie, in particolare la Spal ci è rimasta per tre stagioni consecutive prima di un calo che addirittura l’ha portata a retrocedere in terza divisione. Nei risultati Serie C scopriremo le ambizioni di queste società, ricordando che il Carpi è appena tornato a giocare in questo campionato con la promozione dalla Serie D ma ha già fatto vedere qualcosa di interessante; tra poco sarà tempo di lasciar parlare i campi per i posticipi del lunedì.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 5^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:30 Pescara Perugia

Ore 20:45 Rimini Milan Futuro

Ore 20:45 Spal Carpi