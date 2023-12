RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Il focus sulle squadre pugliesi, diretta gol live score (oggi 4 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: LE PUGLIESI

Parlando sempre dei risultati Serie C in vista dei posticipi di oggi, potremmo concentrare la nostra attenzione ora sulle ben tre formazioni pugliesi che giocheranno oggi. Foggia e Taranto saranno accomunate dalla voglia di riscattarsi, perché nella scorsa giornata hanno entrambe perso in casa, proprio contro Latina e Casertana. I campani sono di nuovo parte in causa, perché dopo aver espugnato Taranto oggi ospiteranno il Foggia per una sfida sicuramente difficile per i rossoneri.

Invece i loro cugini ionici fanno visita al Potenza alla ricerca di punti per restare in zona playoff dopo lo scivolone di settimana scorsa. La posizione in classifica è invece più complicata per la terza formazione pugliese che scenderà in campo stasera, cioè il Monopoli, che ospiterà il Giugliano in una sfida tra squadra a metà fra zona playoff e zona playout: servirebbe una vittoria per poter pensare in grande, altrimenti il rischio sarebbe quello di essere costretti a guardarsi alle spalle con preoccupazione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO I POSTICIPI!

I risultati Serie C saranno protagonisti anche oggi, lunedì 4 dicembre 2023: non è più una sorpresa perché siamo ormai abituati ad avere un gran numero di posticipi anche al lunedì nel campionato di Serie C 2023-2024, che per esigenze televisive vede le partite di ogni giornata spalmate su più date e fasce orarie rispetto a quanto avveniva fino all’anno scorso. Oggi in particolare sarà mattatore il girone C, che prevederà la disputa di ben quattro partite questa sera, mentre non avremo incontri negli altri due gruppi di questa Serie C.

Riflettori quindi puntati tutto su quanto accadrà questa sera nel girone C per i risultati Serie C della sedicesima giornata di campionato, con ben quattro partite in programma, tutte con fischio d’inizio atteso alle ore 20.45. Ci attendono allora Casertana Foggia, Latina Sorrento, Monopoli Giugliano e Potenza Taranto per dare un volto completo alla classifica del girone C al termine del quartultimo turno del girone d’andata, che sarà completato appena prima di Natale.

RISULTATI SERIE C: PER SALIRE IN ALTO

Le due squadre messe meglio in classifica fra le otto che saranno impegnate oggi per i risultati Serie C saranno sicuramente Casertana e Latina, entrambe impegnate in casa rispettivamente contro Foggia e Sorrento, per cui staremo a vedere se sapranno sfruttare il fattore campo per vincere e salire in posizioni sempre più intriganti. A dire il vero, giocare in casa non è sempre un vantaggio: lo sa benissimo il Latina, che nelle ultime tre giornate ha vinto a Messina e anche a Foggia, ma nel mezzo ha perso per 0-3 in casa contro il Picerno e vorrà tornare a vincere in casa, come non succede dal 25 ottobre scorso.

Quanto alla Casertana bisogna innanzitutto fare i complimenti a una squadra che nemmeno avrebbe dovuto giocare in Serie C in questa stagione, è stata ripescata dalla Serie D alla fine dell’estate e adesso si gode 27 punti in quindici partite, soprattutto grazie a una crescita esponenziale nelle ultime settimane. Infatti, dopo un inizio comprensibilmente complicato, la Casertana ha infilato sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette giornate, arriva dal successo a Taranto e oggi spinta dai propri tifosi proverà a battere anche il Foggia per salire ancora più in alto.

RISULTATI SERIE C, 16^ GIORNATA

ore 20.45

Casertana Foggia

Latina Sorrento

Monopoli Giugliano

Potenza Taranto











