RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: lotta salvezza nel girone C, live score

RISULTATI SERIE C: LA LOTTA SALVEZZA

Abbiamo parlato di Catanzaro e Crotone, all’estremo opposto della classifica del girone C ma ugualmente protagoniste dei risultati Serie C avremo oggi le squadre che stanno lottando per acciuffare la salvezza nel gruppo più meridionale del campionato. Le tre formazioni più in difficoltà sono sicuramente il fanalino di coda Messina (che ha appena 11 punti) più la Fidelis Andria e la Viterbese, che sono le due squadre sulle quali i siciliani devono fare la corsa per evitare almeno l’ultimo posto, che naturalmente significherebbe l’immediata retrocessione in Serie D.

In una posizione sicuramente già migliore ci sono Turris e Monterosi Tuscia, che però ad oggi sarebbero destinate a disputare i playout, naturalmente con tutti i rischi connessi a una salvezza da giocarsi negli spareggi. Ci sono poi solamente sei punti tra la zona playout e quella playoff: il confine tra gli incubi e i sogni è in questo momento ancora tutto da definire nel girone C della Serie C… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DEL GIRONE C

I risultati Serie C tornano protagonisti oggi dopo la pausa per le festività: sabato 7 gennaio 2023 segna dunque la ripartenza dell’attività dopo un paio di settimane con la ventunesima giornata e dobbiamo innanzitutto evidenziare che tocca al girone C l’onore di aprire il nuovo anno solare per il campionato di Serie C 2022-2023, mentre domani scenderanno in campo naturalmente gli altri due gruppi del campionato di terza serie del calcio italiano.

Andiamo allora innanzitutto a scoprire il programma delle dieci partite di oggi per quanto riguarda i risultati Serie C del secondo turno del ritorno per il girone C: si comincerà alle ore 14.30, quando saranno in programma Gelbison Avellino, Messina Virtus Francavilla, Monterosi Tuscia Potenza e Pescara Latina; alle ore 17.30 sarà invece la volta di Catanzaro Taranto, Fidelis Andria Viterbese, Foggia Picerno, Giugliano Audace Cerignola e Monopoli Crotone , infine ci sarà anche il posticipo delle ore 20.30 Turris Juve Stabia per completare la classifica del girone C di Serie C al termine di questa giornata.

RISULTATI SERIE C: LA LOTTA PER LA PROMOZIONE

Presentando i risultati Serie C per la ventunesima giornata del girone C, fatalmente dobbiamo mettere in copertina la lotta per la promozione, che ci sta regalando lo straordinario duello tutto calabrese tra la capolista Catanzaro e l’inseguitrice Crotone. Vincendo prima di Natale per 0-1 sul campo del Picerno, il Catanzaro ha toccato addirittura quota 54 punti, sono diciassette vittorie più tre pareggi nelle venti giornate finora disputate e non servono molti altri commenti per descrivere il valore eccezionale di quella che finora è stata una vera e propria marcia trionfale per il Catanzaro.

Il campionato tuttavia non è finito e di questo dobbiamo dire grazie al Crotone, che con il successo contro il Messina è riuscito a rimanere nella scia dei cugini con 48 punti, frutto di quindici vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Negli altri due gruppi della Serie C 2022-2023, il Crotone sarebbe nettamente capolista: nel girone C investiamo vivendo un duello stellare, da spettatori neutrali sarà bellissimo scoprire come evolverà la lotta per l’unica promozione in palio senza passare dalla scomoda strada dei playoff.

RISULTATI SERIE C, 21^ GIORNATA

GIRONE C

ore 14.30

Gelbison Avellino

Messina Virtus Francavilla

Monterosi Tuscia Potenza

Pescara Latina

ore 17.30

Catanzaro Taranto

Fidelis Andria Viterbese

Foggia Picerno

Giugliano Audace Cerignola

Monopoli Crotone

ore 20.30

Turris Juve Stabia

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 54

Crotone 48

Pescara 38

Juve Stabia 32

Audace Cerignola 30

Foggia 29

Avellino, Giugliano, Picerno, Latina, Taranto 27

Monopoli 26

Virtus Francavilla 25

Potenza 24

Gelbison 23

Monterosi Tuscia 21

Turris 20

Viterbese 16

Fidelis Andria 15

Messina 11











