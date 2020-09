Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: anticipi 1^ giornata

RISULTATI SERIE C: SI RICOMINCIA!

Dopo lunga attesa e tante polemiche sulla ripartenza, ecco che con oggi daremo il via alla nuova stagione 2020-21 del terzo campionato nazionale e davvero siamo impazienti di scoprire quali saranno i primi risultati della Serie C per questa prima, appassionatissima giornata. Dopo infatti una stagione 2019-20 interrotta sul più bello per lo scoppio della pandemia e ripartita solo a ranghi ridotti nel corso dell’estate (per disputare i play off per validare la quarta promossa, visto che Monza, Vicenza e Reggina avevano trovato sul campo già il pass per la cadetteria), ecco che finalmente la Lega Pro riparte con tutti i crismi: ma non senza qualche dramma. Proprio qualche giorno fa infatti l’AIC, l’assocalciatori aveva annunciato uno sciopero per i calciatori della Serie C, in protesta alle ultime indicazione di Lega e FIGC in merito alle liste dei 22 giocatori: la Lega, guidata dal presidente Ghirelli ha comunque imposto che il campionato ricominciasse oggi, sabato 26 settembre 2020 con i primi risultati di Serie C per gli anticipi della 1^ giornata e dunque oggi dovremo vivere un primo turno abbastanza normale. il calendario poi, per la serata odierna ci propone tre anticipi, uno per girone, veramente interessanti, certo da non perdere: ecco in calendario alle ore 20.45 per il girone A, la sfida Lecco-Giana Erminio, mentre per il girone B diremo alla stessa ora Vis Pesaro-Legnago Salus e per il girone C Cavese-Vibonese.

RISULTATI SERIE C: LA STAGIONE 2020-21

Nella trepidante attesa di dare spazio ai primi incontri e dunque anche ai primi risultati della Serie C, ci pare però interessante dare subito un quadro generale di quella che sarà la stagione 2020-21 del terzo campionato italiano, che per l’appunto apre oggi i battenti. Il format della competizione infatti risulta invariato: tre gironi a suddivisione geografica, con squadre che si affronteranno in match di andata e ritorno, e poi play off e play out, per definire promozioni e retrocessioni. Nei giorni scorsi la Lega, presentando il calendario ufficiale, ha poi dato qualche indicazione in più sulla programmazione: la stagione regolare infatti comincerà oggi e vivrà il suo ultimo turno domenica 25 aprile. Nel mezzo solo due soste nel weekend del 27 dicembre e del 3 gennaio, ma pure ben otto turni infrasettimanali. Non solo: da calendario, salvo variazioni che andranno man mano concordate, in ogni fine settimana saranno tre gli anticipi che verranno disputati al sabato (uno per girone), mentre il giorno clou dei match di Serie C sarà la domenica, con la possibilità di un posticipo il lunedì sera.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 20.45 Lecco-Giana Erminio

GIRONE B

Ore 20.45 Vis Pesaro-Legnagno

GIRONE C

Ore 20.45 Cavese-Vibonese



