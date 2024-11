RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: SI COMINCIA

Manca veramente poco adesso al fischio d’inizio per i tre anticipi del venerdì sera per i risultati Serie C. La partita di Trento sarà senza dubbio il big-match, perché se la FeralpiSalò è terza bisogna anche onorare l’ottimo rendimento dei padroni di casa, dal momento che il Trento occupa la quarta posizione a quota 22 punti e quindi mette nel mirino un possibile aggancio in classifica in caso di vittoria.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Benevento ok, Vicenza a fatica! Diretta gol live score (oggi 4 novembre 2024)

Seguirà con grande attenzione quanto succederà nel capoluogo trentino pure la rivelazione Alcione Milano, che a sua volta ha 22 punti e sarà impegnata nel terzo anticipo odierno, sul campo della Pro Vercelli, che invece è tristemente nel gruppo di coda, una big in difficoltà quasi come la Triestina. Curiosamente oggi giocheranno tre delle prime cinque e e tre delle ultime cinque: saranno anticipi senza mezze misure ma certamente molto delicati, un motivo in più per seguire con tutto il nostro interesse quello che sta per succedere con i risultati Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie C, Classifiche/ diretta gol live score: grande vittoria del Carpi (3 novembre 2024)

LA SFIDA SALVEZZA

Abbiamo reso il giusto merito alla FeralpiSalò, adesso però dobbiamo fare i conti con posizioni molto meno piacevoli di classifica, perché per i risultati Serie C dobbiamo analizzare anche Triestina Giana Erminio, partita nei bassifondi. Dispiace vedere tristemente ultima una formazione gloriosa del nostro calcio come la Triestina, invischiata in una crisi profonda che riguarda anche i problemi fuori dal campo (-1 di penalizzazione), ma che è certificata anche dai risultati degli alabardati, con una sola vittoria più quattro pareggi nelle tredici giornate già andate in archivio fino a questo momento.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Vincono Trento e Gubbio! Diretta gol live score (oggi 2 novembre 2024)

Oggi potrebbe essere la volta buona per una svolta, perché la Triestina ospita una Giana Erminio a sua volta in cattive acque, con appena 12 punti all’attivo per la formazione di Gorgonzola, che ha raccolto solamente un pareggio a fronte di quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e non vince dal 4 ottobre scorso. Anche in quel caso era un anticipo del venerdì sera, sarà un precedente di buon auspicio per la Giana Erminio? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRE ANTICIPI NEL GIRONE A

La giostra dei risultati Serie C riparte oggi, venerdì 8 novembre 2024: la curiosità è che i tre anticipi chiamati ad aprire il programma della quattordicesima giornata del campionato di Serie C 2024-2025 saranno tutti nel girone A, che quindi già nelle prossime ore vivrà una fetta molto significativa del secondo turno del mese di novembre, mentre ovviamente dovremo aspettare domani per le prime partite dei gironi B e C.

Premessa questa curiosa particolarità, possiamo adesso presentare il programma di questi tre anticipi, tutti alle ore 20.30. Il sipario sui risultati Serie C questa volta si aprirà grazie a Pro Vercelli Alcione Milano, Trento FeralpiSalò e Triestina Giana Erminio: ci sarà un po’ di tutto, da formazioni che in decenni ormai lontani hanno scritto pagine di storia per tutto il calcio italiano a piccole realtà che si sono affermate negli ultimi anni o stiamo imparando a conoscere proprio in questa stagione.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: FOCUS FERALPISALÒ

Vogliamo adesso parlare in maniera particolare della FeralpiSalò, alla quale concediamo questa ribalta nei risultati Serie C perché è la formazione messa meglio in classifica fra le sei che scenderanno in campo oggi. I gardesani sono scesi dalla Serie B, dove hanno giocato per la prima volta nella loro storia nello scorso campionato, ma la delusione per la retrocessione non ha lasciato eccessivi strascichi, dal momento che troviamo la FeralpiSalò al terzo posto con 25 punti dopo la vittoria contro l’Atalanta U23 nella scorsa giornata.

Più in generale, dobbiamo notare che i bresciani sono in ottima forma: la FeralpiSalò infatti ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive e pure l’ultimo mancato successo è stato un risultato in realtà eccellente, cioè il pareggio sul campo del Padova, una delle uniche due partite non vinte dalla scatenata capolista veneta. Questa sera a Trento arriverà quindi una FeralpiSalò davvero in grande forma: i padroni di casa saranno capaci di fermarla?

RISULTATI SERIE C, 14^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.30

Pro Vercelli Alcione Milano 0-0

Trento FeralpiSalò 0-0

Triestina Giana Erminio 0-0

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 35

Vicenza 28

Feralpisalò 25

Alcione Milano, Trento 22

Lumezzane 21

Atalanta U23, Novara 20

Renate 19

Virtus Verona, Lecco 18

Albinoleffe 17

Pro Patria, Caldiero Terme 14

Arzignano 13

Giana Erminio, Pergolettese, Pro Vercelli 12

Union Clodiense 7

Triestina (-1) 6