RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: si va in campo a Trieste! Live score

Sta per ricominciare il sabato dedicato ai risultati Serie C. Dopo le tre partite pomeridiane, che ci hanno riservato soprattutto l’inatteso tonfo della Reggina sul campo della Cavese, ci attende infatti ora una partita nell’anomalo orario delle 19.30. La sera mette in copertina il girone B, dove infatti fra poco comincerà Triestina Sambenedettese, sfida tra due formazioni di ottima tradizione – in particolare gli alabardati, ma anche i marchigiani possono vantare una lunga storia almeno in Serie B. Oggi la sfida dello stadio Nereo Rocco mette di fronte due squadre che in classifica sono lontane sia dal vertice sia dalla coda: la zona playoff comunque è obiettivo ampiamente alla portata di entrambe, dunque in palio ci saranno punti importanti per l’obiettivo di entrare fra le prime dieci al termine della stagione regolare. Che cosa ci dirà il campo? Lo scopriremo fra poco! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I VERDETTI DEL POMERIGGIO

Il 2020 si apre con il botto nei risultati Serie C. Infatti la Reggina, dominatrice assoluta del girone d’andata nel gruppo C è crollata oggi pomeriggio sotto i colpi della Cavese, che firma una vittoria di lusso con un perentorio 3-0. In classifica di conseguenza la Reggina resta ferma a quota 49 punti e solo il tempo dirà se questo è solo un normale incidente di percorso o se la lunghissima sosta abbia davvero alterato gli equilibri. La Cavese invece sale a 25 e rafforza la propria candidatura per i playoff. Sempre nel girone C, da ricordare la vittoria per 0-1 del Picerno sul campo del Rieti: per i lucani un gran colpo in ottica salvezza, i laziali invece sono sempre più nei guai. Passando invece al girone A, grandi emozioni nel derby lombardo Pro Patria AlbinoLeffe, finito con la vittoria per 2-3 degli ospiti bergamaschi. Scatto playoff dunque per l’AlbinoLeffe che sale a 29 punti in classifica, mentre la Pro Patria resta ferma a quota 24. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Finalmente riparte la Serie C: solamente pochi minuti ormai ci separano da Rieti Picerno, che è fissata per le ore 14.30, mentre alle ore 15.00 sarà la volta di Pro Patria AlbinoLeffe e Cavese Reggina, tre dei quattro anticipi che segnano il ritorno del campionato dopo addirittura quattro settimane di sosta. Eravamo ancora fermi a lunedì 16 dicembre, quando la Reggio Audace vinse per 1-0 contro il Padova il posticipo della diciannovesima giornata. La settimana seguente avrebbe dovuto esserci la ventesima giornata, che però è stata rinviata a causa dello sciopero della società, in seguito ecco due domeniche di pausa nel periodo delle festività natalizie e così eccoci giunti a sabato 11 gennaio, quando si riparte con le quattro sfide che aprono la ventunesima giornata e l’anno solare 2020, ma anche il girone di ritorno dal momento che il turno rinviato prima di Natale sarà recuperato mercoledì 22 gennaio in turno infrasettimanale. C’è grande voglia di tornare a giocare, dunque cediamo senza indugio la parola ai campi: le partite cominciano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I DERBY REGIONALI

Abbiamo accennato a Pro Patria AlbinoLeffe, che ci darà uno dei quattro risultati Serie C attesi dagli anticipi del sabato. Si tratterà di un derby lombardo, ne approfittiamo per ricordare che in questo turno che riapre il campionato dopo quattro settimane di sosta saranno solamente quattro le sfide tra squadre della stessa regione, dunque i derby scarseggeranno. Il girone A di solito fa la parte del leone, essendo quasi per intero monopolizzato da sole tre regioni (Lombardia, Piemonte e Toscana), ma in questa giornata oltre a Pro Patria AlbinoLeffe avremo appena un altro derby regionale: si tratta di Arezzo Pianese, partita che domani metterà di fronte due formazioni toscane. Sarà però l’Emilia Romagna la regione maggiormente protagonista in tal senso, naturalmente nel girone B che è la casa di tutte le sue squadre di Serie C. Domani pomeriggio ci attenderanno infatti Modena Piacenza, la sfida probabilmente più sentita di tutte anche tenendo conto di trascorsi pure in Serie A per entrambe le squadre, ma anche Reggio Audace Ravenna, con la squadra di casa che naturalmente è l’erede della Reggiana. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I NUMERI DELLA CAPOLISTA

Presentando i risultati Serie C, è naturale rivolgere la nostra attenzione soprattutto alla Reggina, capolista del girone C che sarà la protagonista di spicco negli anticipi di oggi. La formazione calabrese è stata praticamente perfetta nel corso del girone d’andata, chiuso a quota 49 punti in classifica grazie a quindici vittorie e quattro pareggio, unica formazione ancora imbattuta in tutta la Serie C 2019-2020 a metà della stagione regolare. Impressionanti i numeri sia in attacco (ben 42 gol segnati) sia in difesa (appena 10 reti subite) per la Reggina, che si gode dunque una differenza reti pari a +32, anche in questo caso di gran lunga la migliore fra i tre gironi della attuale Serie C. Non stupiscono dunque le dieci lunghezze di vantaggio nei confronti di Bari e Potenza, che condividono il secondo posto ma con ben poche speranze di riaprire la corsa al primato. Il ritorno in Serie B dopo sei anni di attesa (compreso un fallimento) sembra dunque vicino: la Reggina saprà completare l’impresa senza brutte sorprese? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Oggi sabato 11 gennaio torneranno finalmente protagonisti i risultati Serie C. Il campionato di terza serie riprenderà infatti il proprio cammino con quattro anticipi, che coinvolgeranno tutti i gironi, in programma per la ventunesima giornata di un campionato che in questa stagione ha “alleggerito” il sabato – la gran parte delle partite sono alla domenica, concentrate in due intense fasce pomeridiane. Si riparte dopo una pausa natalizia che è stata lunghissima a causa dello sciopero che aveva fatto saltare l’ultimo turno dell’anno solare 2019, dunque eravamo fermi a quattro settimane fa, quando si giocò l’ultima giornata del girone d’andata. Oggi invece prende il via il secondo turno del girone di ritorno, di fatto però il primo dato che la scorsa giornata sarà recuperata più avanti. Entriamo nella seconda metà del cammino della stagione regolare e la classifica dei tre gironi del campionato di Serie C 2019-2020 di conseguenza ormai dà spunti molto interessanti e gerarchie attendibili: in questo turno avremo delle novità interessanti? Potremo iniziare a scoprirlo già da oggi, leggiamo dunque adesso quale sarà il programma dei quattro anticipi.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Parlando dei risultati Serie C, dobbiamo dunque dire adesso quali sono le partite in calendario oggi. L’orario d’inizio del primo match è fissato alle ore 14.30, quando il girone C sarà protagonista grazie a Rieti Picerno. Lo stesso gruppo ci proporrà poco dopo, cioè alle ore 15.00, l’incontro Cavese Reggina, davvero bollente. La capolista calabrese vuole proseguire la sua corsa a ritmi record, i padroni di casa sognano invece un risultato di prestigio per avvicinare i playoff. Per il girone A, sempre alle ore 15.00, sarà la volta del derby lombardo Pro Patria AlbinoLeffe, uno scontro tra due formazioni che condividono l’obiettivo della qualificazione ai playoff: al momento sarebbero dentro entrambe, ma il cammino è lungo e la classifica ancora corta, dunque è inutile mettersi già adesso a fare calcoli, serve solo fare quanti più punti possibile. Chiudiamo ricordando che oggi il programma della 21^ giornata di Serie C si chiuderà con l’anticipo per il girone B , dunque con Triestina Sambenedettese alle ore 19.30. Anche in questo caso, due formazioni che sono nella bagarre per la qualificazione ai playoff, con i marchigiani ad oggi noni e gli alabardati undicesimi.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA, 21^ GIORNATA

GIRONE A

FINALE Pro Patria AlbinoLeffe 2-3

CLASSIFICA

Monza 46

Pontedera 36

Renate 33

Novara 32

Carrarese, Siena 31

AlbinoLeffe 29

Alessandria 28

Arezzo 26

Pro Patria 24

Como, Pistoiese, Pro Vercelli, Juventus U23 23

Pianese, Lecco 19

Gozzano, Pergolettese 18

Olbia 12

Giana Erminio 10

GIRONE B

Ore 19.30 Triestina Sambenedettese 0-1

CLASSIFICA

Vicenza 45

Carpi 41

Reggio Audace 38

Padova 36

Sudtirol 35

Piacenza 34

Feralpisalò 30

Modena 29

Sambenedettese 28

Virtus Verona 27

Triestina 26

Cesena 24

Fermana 21

Vis Pesaro 19

Ravenna 18

Arzignano 16

Gubbio 15

Imolese 14

Fano 13

Rimini 12

GIRONE C

FINALE Rieti Picerno 0-1

FINALE Cavese Reggina 3-0

CLASSIFICA

Reggina 49

Bari, Potenza 39

Monopoli, Ternana 37

Catanzaro 29

Catania 28

Vibonese, Avellino 26

Casertana, Teramo, Cavese 25

Paganese, Viterbese 24

Virtus Francavilla 22

Picerno 20

Bisceglie 14

Rende 13

Rieti 12

Sicula Leonzio 11



