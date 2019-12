Diretta Sicula Leonzio Reggina/ Streaming video tv: gara testacoda (Serie C)

Sicula Leonzio Reggina, diretta dal signor Andrea Colombo della sezione AIA di Como, è una delle sfide che compongono il palinsesto della diciannovesima giornata del girone C del campionato italiano di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 17.45 di domenica 15 dicembre presso il Sicula Trasporti Stadium di Lentini, noto anche con il nome di stadio Angelino Nobile. Non è sbagliato parlare di gara testacoda, dal momento che la regina della classe va a far visita alla penultima forza del torneo. I padroni di casa, infatti, occupano la diciannovesima posizione in classifica a quota 11 punti, a +1 sul Rende fanalino di coda e con appena due vittorie all’attivo, 18 gol realizzati e 36 subiti (esattamente il doppio). L’ultimo successo degli isolani è datato 3 novembre 2019 (3-1 ai danni della Cavese); ad esso, sono seguite tre sconfitte (Catania, Vibonese e Avellino) e due pareggi (Virtus Francavilla e Picerno). Situazione diametralmente opposta per gli ospiti, saldamente al comando del girone C con 46 punti all’attivo e nessun ko rimediato fin qui. Sono appena 9 le marcature concesse agli avversari (miglior difesa) e 40 quelle messe a referto (miglior attacco). Le lunghezze di vantaggio sul secondo posto, al momento, sono 9: in Calabria si sogna già il ritorno in Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta di Sicula Leonzio Reggina domenica 15 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO REGGINA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Sicula Leonzio Reggina, due club con ambizioni indubbiamente antitetiche fra di loro, ma non in termini di necessità contingenti; entrambe, infatti, vanno a caccia di un successo che li avvicinerebbe un po’ di più ai rispettivi obiettivi stagionali. La Sicula Leonzio dovrebbe adottare il 4-3-3, schierando Nordi fra i pali e, a ridosso della linea dei sedici metri, il quartetto difensivo formato da De Rossi, Sosa, Petta e Sabatino. A centrocampo, la regia sarà affidata a Esposito (favorito su Megalaitis), coadiuvato dagli interni Palermo, a destra, e Maimone, a sinistra. Pronti a trasformare in gol i suggerimenti loro destinati saranno gli attaccanti esterni Sicurella e Bariti e il centravanti Lescano. Risponderà con il 3-4-1-2 la Reggina, mandando tra i legni l’estremo difensore Guarna. Retroguardia a tre, poi, con Loiacono, Bertoncini e Rossi. In mediana, il ruolo di frangiflutti competerà a De Rose e Bianchi, con Garufo e Rolando a presidiare le fasce laterali. Sulla trequarti, spazio a Bellomo (in vantaggio su Rivas), mentre la coppia offensiva dovrebbe essere costituita da Reginaldo e Corazza. Occhio, tuttavia, a “El Tanque” Denis, segnalato in grande forma dopo la marcatura decisiva dagli undici metri nell’ultimo turno contro la Viterbese.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 2 è, infatti, quotato a 1,63, mentre il segno 1 a 5,00 (opzione più remunerativa). Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, infine, paga 3,75 volte l’importo scommesso.



