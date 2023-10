RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la lotta sul fondo (8^ giornata, 13 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: SUL FONDO

Come abbiamo già visto, i risultati di Serie C per questi anticipi dell’ottava giornata ci presentano un quadro nel quale il fondo della classifica è occupato da un’Alessandria in crisi nera (un punto e appena due gol segnati), ma un Novara che deve ancora vincere la prima partita, se non altro ha pareggiato le ultime tre (aveva fatto un punto nelle prime quattro) ma comunque ha un passo tremendamente peggiore rispetto a quanto ci si potesse aspettare, visto che questa società piemontese sulla carta partiva con ambizioni di playoff.

L’Albinoleffe si trova solo un punto più sopra, e nelle ultime tre gare del girone A ha fatto soltanto un punto se non altro tornando a pareggiare dopo due sconfitte. A quota 6 troviamo invece il Fiorenzuola: due sconfitte consecutive e tre nelle ultime tre giornate, anche i rossoneri d’Emilia oggi dovrebbero giocare il playout e lo farebbero proprio contro l’Albinoleffe, mentre l’altra sfida per evitare la retrocessione sarebbe ora quella tra Giana Erminio e Novara. Dunque nei risultati di Serie C per questa sera le tre squadre nella zona calda della classifica hanno bisogno di risalire la corrente, vedremo cosa succederà sui campi… (agg. di Claudio Franceschini)

TRE ANTICIPI!

Archiviati anche i recuperi, ecco che per i risultati di Serie C si torna in campo: venerdì 13 ottobre inizia l’ottava giornata nel campionato di terza divisione, sappiamo bene ormai che in questa stagione ciascun turno è spalmato su quattro giorni e dunque questa sera, a partire dalle ore 20:45, abbiamo in programma tre partite del girone A. Nello specifico si tratta di Albinoleffe Virtus Verona, Fiorenzuola Legnago Salus e Novara Arzignano; sfide interessanti anche dal punto di vista della classifica, che ora nell’analisi dei risultati di Serie C andremo a consultare più dettagliatamente.

La capolista nel girone A è il Padova, ma i biancoscudati sono reduci da un pareggio che ha permesso al Mantova di portarsi sotto: quest’anno i virgiliani fanno sul serio e hanno un solo punto da recuperare per quella che sarebbe la posizione per la promozione diretta. Alle spalle di queste due squadre però continuano a muoversi le rivali, e una è proprio la Virtus Verona che, tornata a vincere, ha agganciato il Vicenza al terzo posto e questa sera ha una bella occasione, sia pure in trasferta, contro una squadra in difficoltà.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Serie C possiamo allora dire che Legnago Salus e Arzignano stanno per ora disputando una bella stagione: dopo sette giornate di campionato le due squadre sono a quota 10 punti, in questo momento in piena corsa per un posto nei playoff anche se in quella zona di classifica c’è bagarre, a 10 troviamo anche Lumezzane e Pergolettese. Tra l’altro le due squadre venete, che questa sera giocano in trasferta, sono reduci da sconfitte; certo l’Arzignano spera, perché va sul campo di un Novara ancora senza vittorie e penultimo, anche se i piemontesi hanno comunque pareggiato le ultime tre.

In difficoltà netta, sempre parlando dei risultati di Serie C per questi anticipi dell’ottava giornata, anche il Fiorenzuola, che nell’ultima stagione aveva iniziato alla grande presentandosi come sorpresa, mentre oggi è in zona playout; così l’Albinoleffe, che non riesce proprio a cambiare passo e rischia davvero tanto. Siamo solo all’inizio della stagione ma sette partite sono in ogni caso un buon indicatore; adesso aspettiamo che per i risultati di Serie C si giochi e vedremo come cambierà la classifica del girone A.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 8^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Albinoleffe Virtus Verona

Ore 20:45 Fiorenzuola Legnago Salus

Ore 20:45 Novara Arzignano

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 17

Mantova 16

Virtus Verona, Vicenza 14

Triestina 13

Renate 12

Pro Vercelli 11

Legnago Salus, Lumezzane, Pergolettese, Arzignano 10

Trento 9

Atalanta U23, Pro Sesto, Pro Patria 8

Giana Erminio 7

Fiorenzuola 6

Albinoleffe 5

Novara 4

Alessandria 1











