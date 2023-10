DIRETTA/ Padova Pro Patria streaming video tv: c’è una storia gloriosa (Serie C, 7 ottobre 2023)

DIRETTA PADOVA PRO PATRIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Padova Pro Patria mette di fronte due squadre che scenderanno in campo alle 18:30 per il settimo turno del girone A di serie C. Spulciando il passato tra le due formazioni, si notano ben 20 scontri giocati tra il 2002 e il 2023. Facendo un piccolo calcolo, si notano ben 11 vittorie su 20 sfide, oltre il 50%. Le restanti partite hanno visto trionfare la Pro Patria in tre situazioni e ben sei volte terminare con il risultato di totale parità. La vittoria più importante della formazione oggi ospite è sicuramente quella del 2003.

Video/ Trento Padova (0-3) gol e highlights: tris veneto! (30 settembre 2023)

Risultato in favore della Pro Patria che bella meglio vincendo 3-0. Il primo pareggio tra le due formazioni è dotato 9 ottobre 2005 con il risultato di 2-2. L’ultimo pareggio, invece, è finito sul risultato di 0-0, così come i precedenti due scontri terminati in equilibrio. La vittoria più importante del Padova negli 11 successi contro gli avversari è sicuramente quella giocata nel 2023, nonché l’ultimo scontro. Gara di andata terminata con il risultato di 3-0 per il Padova grazie alla doppietta realizzata da Liguori e gol del giovane Vasic. Ritorno che sorrise ancora ai biancoscudati che si imposero con il risultato di 0-3, grazie alle reti firmate da Valentini, Jelenic e Radrezza. (Marco Genduso)

Diretta/ Trento Padova (risultato 0-3): tris veneto e vetta solitaria!

PADOVA PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Padova Pro Patria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Padova Pro Patria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Padova Pro Patria, in diretta sabato 7 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Euganeo di Padova sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie C. Biancoscudati in vetta con 5 vittorie consecutive in campionato che hanno fatto conquistare ai veneti la prima posizione, netto 0-3 in casa del Trento nell’ultimo impegno e anche in Coppa Italia il Padova ha confermato il suo eccellente momento di forma, calando il poker in casa del Legnago Salus e passando il turno.

Video/ Pergolettese Pro Patria (0-1) gol e highlights: Stanzani condanna i gialloblù (29 settembre 2023)

Dopo due sconfitte consecutive si è rialzata la Pro Patria tornando alla vittoria in campionato e superando di misura la Pergolettese in trasferta. Successo che i tigrotti di Busto Arsizio sono riusciti a bissare in un altro derby lombardo, stavolta in Coppa Italia in casa del Mantova. Il Padova ha vinto gli ultimi 5 precedenti ufficiali contro la Pro Patria, compreso l’ultimo disputato all’Euganeo tra le due squadre il 17 settembre 2022, 3-0 per i biancoscudati il risultato.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Padova Pro Patria, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Vincenzo Torrente schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli; Capelli, Fusi, Varas, Villa ; Radrezza; Bortolussi, Liguori. Risponderà la Pro Patria allenata da Riccardo Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rovida; Moretti, Fietta, Saporetti; Renault, Nicco, Bertoni, Mallamo, Ndrecka; Stanzani, Castelli.

PADOVA PRO PATRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA