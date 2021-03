Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (girone A)

RISULTATI SERIE C: SI CHIUDE LA 28^ GIORNATA!

Spazio ancora ai risultati della Serie C anche oggi, giovedi 4 marzo 2021: con oggi infatti chiuderemo finalmente il quadro dei verdetti per la 28^ giornata del terzo campionato nazionale e certo siamo davvero impazienti di dare la parola al campo alle ultime sfide. Siamo infatti particolarmente desiderosi di chiudere questa intensissimo turno infrasettimanale che ci ha fatto compagnia già martedì e mercoledì, anche perché solo tra pochi giorni, il campionato della serie C tornerà in campo. Già questo fine settimana e per la precisione domenica 7 marzo e lunedì 8, i protagonisti dei tre gironi A, B e C saranno di nuovo di scena, per un appassionate turno regolare, che sicuramente ci regalerà tanti colpi di scena. Come dopo tutto è occorso solo in questa 28^ giornata, che volge oggi al termine.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE

Pronti a chiudere dunque il quadro dei risultati della Serie C per la 28^ giornata, va subito detto che oggi il programma per i posticipi del turno è davvero risicato: appena si contano due partite, entrambe valide per il girone A, che dunque sarà oggi unico protagonista. Programma risicato e pure limitato cronologicamente: entrambi i match avranno inizio alle ore 15.00 e dunque gli appassionati dovranno dividersi. Ricordiamo allora che nel primo pomeriggio sarà dunque fischio d’inizio per il derby tutto toscano tra Carrarese e Grosseto, dove pure la compagine dei marmiferi farà di tutto per riscattare il periodo no, che l’ha vista pure arrendersi contro Novara e Alessandria negli ultimi due turni. Sempre alle ore 15.00 sarà poi la volta della sfida tra Livorno e Alessandria, dove i toscani proveranno l’impresa contro i gritgioriossi davvero in forma: per gli amaranto, ultimi in classifica, davvero una sfida decisiva per la battaglia play out.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 15.00 Carrarese-Grosseto

Ore 15.00 Livorno-Alessandria

CLASSIFICA GIRONE A

Como 55

Pro Vercelli 53

Renate 51

Lecco 50

Pro Patria 46

Alessandria 44

Juventus U23 43

Pontedera 41

Albinoleffe 39

Grosseto 37

Carrarese 35

Pro Sesto 33

Pergolettese 32

Novara 31

Piacenza 30

Olbia 28

Pistoiese 27

Giana Erminio 22

Lucchese 20

Livorno (-5) 19



