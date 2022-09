Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score del girone A (3^ giornata)

RISULTATI SERIE C: GIÀ UN INFRASETTIMANALE!

Martedì 13 settembre i risultati di Serie C ci introducono al primo turno infrasettimanale della stagione: si gioca per la 3^ giornata, e oggi saremo in campo solo per il girone A. Sarà una stagione intensa, e si giocherà spesso a distanza ravvicinata: già il campionato è lungo e deve lasciare il giusto spazio ai playoff che rappresentano praticamente una competizione a sé stante, in più come sappiamo la competizione è iniziata tardi per il consueto balletto di esclusioni, ricorsi e riammissioni, dunque in qualche modo bisogna recuperare il tempo perduto ed eccoci allora al primo infrasettimanale della stagione.

Con i risultati di Serie C dunque scopriremo cosa succederà in queste partite che sono valide per la 3^ giornata del girone A; ricordiamo che sarà un martedì integralmente sviluppato la sera, perché ogni singolo match è in programma alle ore 21:00. Naturalmente è ancora presto per dare una giusta valutazione di come stia procedendo la situazione in classifica, ma due turni sono già stati disputati ed è ovvio che bisogni basarsi su quelli per provare a scoprire quale sarà l’esito di una serata davvero intensa e interessante. Ci siamo dunque, iniziamo il nostro viaggio attraverso i risultati di Serie C per la terza giornata della terza divisione.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Al momento nei risultati di Serie C, parlando ovviamente del girone A impegnato questa sera, c’è una sola squadra a punteggio pieno: si tratta del Novara, che arriva dalla Serie D ma in epoca recente è stata grande protagonista in terza divisione e, non più tardi del 2011, era addirittura in Serie A. Una società storica che cerca nuovamente il suo posto al sole, e che per il momento ha sempre vinto; punti importanti in cascina per rimanere davanti a quattro avversarie che inseguono con una vittoria e un pareggio.

Tra queste la Juventus NextGen che va a caccia di conferme, ma anche il Pordenone mestamente tornato a giocare nei risultati di Serie C dopo la retrocessione senza appelli dal campionato cadetto; ha già perso una volta il Padova che però si è prontamente riscattato vincendo il derby contro il Vicenza, caduto a sua volta dopo aver rifilato 6 gol alla Pro Sesto. In coda alla classifica del girone A troviamo solo il Mantova: doppia sconfitta per i virgiliani, già in difficoltà nelle passate stagioni e che ora rischiano di finire addirittura in Serie D, dove comunque non erano troppo tempo fa. Come detto è ancora presto per tracciare bilanci, aspettiamo dunque la serata dedicata ai risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: 3^ GIORNATA GIRONE A

Ore 21:00 Juventus Next Gen Padova

Ore 21:00 Vicenza Lecco

Ore 21:00 Novara Triestina

Ore 21:00 Pergolettese Albinoleffe

Ore 21:00 Piacenza Feralpisalò

Ore 21:00 Pro Patria Mantova

Ore 21:00 Pro Sesto ArzignanoChiampo

Ore 21:00 Pro Vercelli Renate

Ore 21:00 Trento City Nova

Ore 21:00 Virtus Verona Pordenone

CLASSIFICA GIRONE A

Novara 6

Lecco, Pordenone, Juventus NextGen, Pro Patria 4

Trento, Renate, Padova, Pro Vercelli, Pergolettese, Feralpisalò, Vicenza, City Nova 3

Virtus Verona, ArzignanoChiampo 2

Pro Sesto, Albinoleffe, Piacenza, Triestina 1

Mantova 0











