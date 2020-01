RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: al via i primi incontri!

Stanno per cominciare le tante partite delle ore 15.00 che renderanno molto più significativo il quadro dei risultati Serie C per la ventunesima giornata, per il momento ancora fermo ai soli quattro anticipi disputati ieri sera. Ricordiamo allora innanzitutto quali sono questi incontri che caratterizzeranno la prima fascia pomeridiana: nel girone A si tratta di due sole partite, cioè Alessandria Carrarese e Giana Erminio Olbia; nel girone B prenderanno il via Rimini Feralpisalò, Virtus Verona Gubbio, Fano Padova, Modena Piacenza e Reggio Audace Ravenna; infine nel girone C ci attendono Viterbese Bari, Catanzaro Bisceglie, Virtus Francavilla Catania, Sicula Leonzio Teramo, Potenza Ternana e Avellino Vibonese. In totale sono la bellezza di tredici partite, di conseguenza fra pochissimi minuti saranno i vari campi sparsi per tutta l’Italia a farla da padrone: basta allora con le parole, largo alle emozioni, ai gol e a tutti i protagonisti! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I FANALINI DI CODA

Parlando ancora dei risultati Serie C per quanto riguarda questa prima giornata del nuovo anno 2020, diamo spazio adesso ai tre fanalini di coda, le squadre che hanno chiuso il 2019 all’ultimo posto in classifica nei tre gironi e naturalmente sperano di risalire posizioni nei prossimi mesi. Spicca Giana Erminio Olbia, perché è la partita fra penultima e ultima nel girone A: i lombardi hanno appena 10 punti e non devono far scappare i sardi, che dal canto loro a quota 12 devono evitare di farsi sorpassare – ricordiamo che solo l’ultima di ogni girone retrocederà senza passare dai playout. Il Rimini chiude la classifica del girone B con 12 punti e oggi è atteso dalla difficile partita contro i lombardi della FeralpiSalò, sulla carta onestamente non è l’occasione ideale per conquistare punti salvezza – anche se la classifica è molto più compatta rispetto al gruppo A. Distanze brevi in coda anche nel girone C, però all’ultimo posto c’è la Sicula Leonzio, che ha 11 punti e oggi pomeriggio cercherà di battere il Teramo per rilanciarsi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C: I NUMERI DELL’ANDATA

Dal momento che lo sciopero ha fatto saltare la prima giornata di ritorno poco prima di Natale, presentando i risultati Serie C possiamo fare una panoramica dei numeri al termine del girone d’andata – terminato ormai un mese fa, ma da allora non si è più giocato salvo gli anticipi di ieri. La migliore squadra nella prima metà del campionato di Serie C è stata la Reggina, che ha totalizzato la bellezza di 49 punti grazie a quindici vittorie e quattro pareggi. I calabresi infatti sono la squadra che ha ottenuto più punti e l’unica imbattuta. Segue il Monza, leader del girone A con 46 punti grazie a quattordici vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, mentre nel girone B abbiamo capolista il Vicenza a quota 45, con quattordici successi, tre pareggi e due sconfitte. Tra l’altro questo girone è l’unico che sembra ancora in bilico, con quattro lunghezze di distanza tra la prima e la seconda (il Carpi), mentre sia il Monza sia la Reggina vantano già un +10 sulle più immediate inseguitrici. Il migliore attacco è proprio della Reggina grazie a 42 gol segnati, mentre il Vicenza vanta la migliore difesa con appena 9 reti incassate. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI DOMENICA 12 GENNAIO

Domenica ricchissima di risultati Serie C, oggi 12 gennaio 2020 infatti si riparte dopo la sosta natalizia con la gran parte delle partite della ventunesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020, che in realtà sarà la ventesima effettiva a causa dello sciopero nell’ultima domenica prima di Natale. Di conseguenza la Serie C torna in campo addirittura a quattro settimane di distanza dall’ultima volta: che cosa potrà succedere nella giornata che apre di fatto il ritorno? Ieri abbiamo vissuto quattro anticipi molto importanti, adesso andiamo a scoprire quale sarà il calendario di tutte le partite dei tre gironi che ci daranno il quadro dei risultati Serie C per quanto riguarda oggi. Nel girone A avremo alle ore 15.00 Alessandria Carrarese e Giana Erminio Olbia, mentre avranno inizio alle ore 17.30 Como Gozzano, Pro Vercelli Lecco, Novara Monza, Pistoiese Pergolettese, Arezzo Pianese e Pontedera Renate.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Proseguiamo il quadro delle partite in programma oggi per i risultati Serie C parlando naturalmente adesso del girone B, nel quale ci attendono nelle prossime ore ben nove partite – sono otto nel girone A che oltre al canonico anticipo avrà pure un posticipo domani. Alle ore 15.00 prenderanno il via Rimini Feralpisalò, Virtus Verona Gubbio, Fano Padova, Modena Piacenza e Reggio Audace Ravenna; sarà invece alle ore 17.30 il fischio d’inizio per le ultime quattro partite, cioè Vis Pesaro Cesena, Arzignano Imolese, Carpi Sudtirol e Fermana Vicenza. Saranno in programma oggi infine queste partite per quanto riguarda il girone C: si comincerà alle ore 15.00 con Viterbese Bari, Catanzaro Bisceglie, Virtus Francavilla Catania, Sicula Leonzio Teramo, Potenza Ternana e Avellino Vibonese; alle ore 17.30 avremo invece le ultime due partite, perché sarà invece la volta del fischio d’inizio per gli incontri Rende Casertana e Monopoli Paganese. Questo dunque è il ricco menu della domenica, che cosa cambierà in classifica nei tre gironi?

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA 21^ GIORNATA

GIRONE A

IN CORSO Alessandria Carrarese 1-2

IN CORSO Giana Erminio Olbia 2-2

Ore 17.30

Arezzo Pianese

Como Gozzano

Novara Monza

Pistoiese Pergolettese

Pontedera Renate

Pro Vercelli Lecco

CLASSIFICA SERIE C

Monza 46

Pontedera 36

Renate 33

Novara 32

Carrarese, Siena 31

AlbinoLeffe 29

Alessandria 28

Arezzo 26

Pro Patria 24

Como, Pistoiese, Pro Vercelli, Juventus U23 23

Pianese, Lecco 19

Gozzano, Pergolettese 18

Olbia 12

Giana Erminio 10

GIRONE B

IN CORSO Fano Padova 1-1

IN CORSO Modena Piacenza 0-0

IN CORSO Reggio Audace Ravenna 3-1

IN CORSO Rimini Feralpisalò 2-1

IN CORSO Virtus Verona Gubbio 0-1

Ore 17.30

Arzignano Imolese

Carpi Sudtirol

Fermana Vicenza

Vis Pesaro Cesena

CLASSIFICA SERIE C

Vicenza 45

Carpi 41

Reggio Audace 38

Padova 36

Sudtirol 35

Piacenza 34

Sambenedettese 31

Feralpisalò 30

Modena 29

Virtus Verona 27

Triestina 26

Cesena 24

Fermana 21

Vis Pesaro 19

Ravenna 18

Arzignano 16

Gubbio 15

Imolese 14

Fano 13

Rimini 12

GIRONE C

IN CORSO Avellino Vibonese 1-1

IN CORSO Catanzaro Bisceglie 2-1

IN CORSO Potenza Ternana 0-0

IN CORSO Sicula Leonzio Teramo 0-1

IN CORSO Virtus Francavilla Catania 0-0

IN CORSO Viterbese Bari 1-0

Ore 17.30

Monopoli Paganese

Rende Casertana

CLASSIFICA SERIE C

Reggina 49

Bari, Potenza 39

Monopoli, Ternana 37

Catanzaro 29

Catania 28

Vibonese, Avellino 26

Casertana, Teramo, Cavese 25

Paganese, Viterbese 24

Virtus Francavilla 22

Picerno 20

Bisceglie 14

Rende 13

Rieti 12

Sicula Leonzio 11



© RIPRODUZIONE RISERVATA