Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score gironi A, B (31^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO I GIRONI A E B!

I risultati di Serie C per la 31^ giornata vengono inaugurati dalle partite che si giocano sabato 12 marzo, con inizio alle ore 14:30. Rispetto alle ultime settimane, il programma della terza divisione viene ribaltato: il sabato infatti vedrà protagonista soprattutto il girone B nel quale si giocheranno nove partite, avremo poi Virtus Verona Lecco per il girone A mentre sarà assente il girone C, che appunto viene spostato di 24 ore rispetto a quanto abbiamo visto nell’ultimo periodo. Cambia poco: quel che conta sono le emozioni che verranno raccontate sui campi, e c’è davvero tanta carne al fuoco in questo sabato.

I risultati di Serie C per esempio ci consegneranno il tentativo di riscatto del Modena, che ha clamorosamente perso in casa contro l’Olbia spezzando la sua lunghissima serie positiva: niente fuga sulla Reggiana che si è riportata a -2 (che ha giocato ieri, nel frattempo) e dunque si rinnova uno straordinario duello che ha tagliato fuori tutte le altre, rendendo però interessante la corsa a secondo e terzo posto che vale la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. Vedremo allora quello che succederà sui vari campi nel quadro dei risultati di Serie C per questa 31^ giornata, non resta che aspettare che le partite prendano il via…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettiamo allora che si giochi per i risultati di Serie C: abbiamo parlato del girone B e di quanto sia interessante la lotta per l’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff, diciamo che la posizione utile è soltanto uno visto che l’altro è occupato dalla squadra che tra Modena e Reggiana non riuscirà a centrare la promozione diretta. Nel girone A invece abbiamo visto che si gioca una partita come anticipo, ed è Virtus Verona Lecco: al Gavagnin-Nocini la squadra di casa cerca punti importanti per allontanare una zona playout che è distante solo tre punti.

Tutto sommato però non sono lontani nemmeno i playout (5 lunghezze) e allora siamo in una sorta di terra di mezzo dalla quale la Virtus Verona potrà uscire in un modo o nell’altro, e molto dipenderà anche da come andrà questa partita. Il Lecco invece vola, a conferma di quanto di buono aveva fatto l’anno scorso: il 3-0 alla Pergolettese è stato il quarto successo consecutivo per i bluceleste, che sono andati a riprendere la Triestina al quinto posto in classifica e sono sostanzialmente certi dei playoff, visti i 14 punti di vantaggio sul Mantova. Vedremo allora, perché tra poco saremo in campo a giocare per i risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: 31^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Virtus Verona Lecco

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 73

Padova 66

Feralpisalò 55

Renate 54

Lecco, Triestina 47

Juventus U23 46

Pro Vercelli 44

Piacenza 39

Albinoleffe 37

Mantova 34

Fiorenzuola 33

Virtus Verona 32

Trento 31

Pro Sesto, Pro Patria 29

Pergolettese (-1) 28

Seregno, Legnago Salus, Giana Erminio 26

GIRONE B

Ore 14:30 Ancona-Matelica Viterbese

Ore 14:30 Carrarese Modena

Ore 14:30 Imolese Entella

Ore 14:30 Pistoiese Cesena

Ore 14:30 Siena Gubbio

Ore 17:30 Olbia Pescara

Ore 17:30 Pontedera Fermana

Ore 17:30 Teramo Montevarchi

Ore 17:30 Vis Pesaro Grosseto

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 71

Reggiana 69

Cesena 55

Entella 52

Pescara 50

Ancona-Matelica 46

Gubbio 40

Pontedera 39

Carrarese, Vis Pesaro 38

Lucchese 36

Siena, Olbia 35

Teramo 33

Montevarchi 31

Fermana 30

Pistoiese 28

Viterbese, Imolese (-2) 26

Grosseto 24



